Zoppas Industries e Safety21 protagoniste

Nel panorama industriale italiano, la giornata di oggi porta due notizie che raccontano una direzione chiara. La tecnologia non è più un elemento accessorio, ma il cuore delle strategie di crescita. Da un lato, Zoppas Industries compie un passo decisivo acquisendo la maggioranza di Bluewind, centro di eccellenza nell’elettronica di controllo e nel software embedded. Dall’altro, Safety21 consolida la propria leadership nei servizi digitali per la mobilità con l’acquisizione di Nivi S.p.A..

Il valore industriale dell’operazione Zoppas è evidente

Zoppas integra nel proprio patrimonio tecnologico competenze avanzate in IoT, sensoristica, cybersecurity e manutenzione predittiva. Accelera, quindi, lo sviluppo di sistemi di riscaldamento intelligenti capaci di monitorare, analizzare e ottimizzare prestazioni e consumi. È un salto che apre nuove opportunità nei settori a più alto contenuto tecnologico – automotive, aerospace, medicale, railway, machinery – e che permette al Gruppo di affiancare i clienti fin dalle fasi di progettazione, offrendo soluzioni complete e certificate.

L’operazione Safety21–Nivi S.p.A

Parallelamente, l’operazione Safety21–Nivi S.p.A., invece, rafforza la capacità del Gruppo di gestire su larga scala servizi di enforcement, riscossione e digitalizzazione dei processi per la mobilità pubblica. Un consolidamento, quindi, che punta a rendere più efficiente, trasparente e tecnologicamente avanzata la gestione delle infrazioni e dei servizi ai cittadini.

Qui sotto Gianluca Longo – Group CEO Safety21

Due operazioni diverse, un’unica traiettoria: l’Italia industriale continua a investire in tecnologia, integrazione e piattaforme digitali per competere nei mercati globali.