Zignago Vetro nelle Top 100 PMI: eccellenza del Made in Italy

Zignago Vetro entra ufficialmente nell’Indice Intermonte Valore Italia. E’ il nuovo paniere che seleziona le 100 migliori PMI quotate su Borsa Italiana con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro e non presenti nel FTSE MIB. È un riconoscimento che va oltre la performance finanziaria. Premia, infatti, a solidità industriale, la qualità della governance e la capacità di rappresentare il meglio del tessuto produttivo italiano.

Chi è Zignago Vetro

Per capire il valore di questa inclusione occorre partire da chi è Zignago Vetro. E’ una delle principali realtà europee nella produzione di contenitori in vetro di alta qualità per alimenti e bevande, profumi e cosmetici, oltre che bottiglie speciali per vino e liquori. Quotata all’Euronext STAR, la società è un punto di riferimento per il packaging premium, con una filiera industriale che unisce tecnologia, sostenibilità e un know‑how che affonda le radici nella tradizione vetraria italiana.

L’Indice Intermonte Valore Italia nasce con un obiettivo chiaro: dare visibilità alle eccellenze industriali italiane . Quelle che spesso restano ai margini dei grandi indici, pur rappresentando una parte decisiva dell’economia reale. È un paniere pensato per gli investitori che cercano diversificazione e qualità, e che vogliono accedere a un universo di imprese solide, trasparenti e con un potenziale di crescita significativo.

La selezione delle società non è casuale

Si basa, infatti, su criteri tecnici rigorosi, dal flottante minimo alla sostenibilità del debito, dalla solidità della governance alla copertura costante da parte degli analisti. L’obiettivo è garantire liquidità, investibilità e un livello di trasparenza adeguato agli standard internazionali. In questo contesto, l’ingresso di Zignago Vetro conferma la reputazione di un gruppo che negli anni ha saputo crescere, innovare e mantenere una struttura finanziaria equilibrata.

Il lancio dell’indice si inserisce nel progetto strategico presentato da Banca Generali il 1° luglio 2026 a Palazzo Mezzanotte, in collaborazione con Intermonte e Investlinx. È una risposta concreta alla storica carenza di liquidità che spesso penalizza le PMI quotate. Punta a creare un ponte tra imprenditorialità e mercato dei capitali. Da questo paniere nasce anche un nuovo ETF attivo e PIR compliant. Investirà direttamente nelle società dell’indice, tra cui Zignago Vetro. Banca Generali ha già annunciato un investimento iniziale di 100 milioni di euro, destinato a crescere fino a 500 milioni nel medio termine. Ipotizzando di generare flussi giornalieri stimati tra 1 e 2 milioni di euro: un impulso significativo anche per tutto il segmento.

L’ingresso di Zignago Vetro nell’Indice Intermonte Valore Italia non è quindi solo una notizia finanziaria. E’ la conferma di un modello industriale che funziona, di una storia imprenditoriale che continua a evolvere e di un Made in Italy che sa competere sui mercati globali con qualità, innovazione e visione di lungo periodo.