Zebra accelera ordini e crescita di DCF

Zebra Technologies annuncia il successo del progetto realizzato con Distribution Casino France (DCF), la divisione convenience di Casino Group. Grazie all’adozione dei mobile computer Zebra integrati con una piattaforma e-commerce basata sull’intelligenza artificiale, il retailer ha ridotto fino al 30% i tempi di evasione degli ordini. E ha registrato un impatto positivo sui ricavi.

Obiettivo di Zebra superare la frammentazione dei processi

DCF gestisce una rete di 4.500 punti vendita che comprende insegne come Casino, Spar e Vival. L’obiettivo era superare la frammentazione dei processi di approvvigionamento e offrire ai gestori strumenti più semplici, rapidi ed efficienti. L’introduzione delle soluzioni Zebra ha permesso di unificare i flussi operativi e digitalizzare l’intero processo di ordinazione. In passato, la gestione degli ordini si basava su procedure manuali che coinvolgevano documenti cartacei, terminali portatili e computer di back office collegati a un sistema ERP legacy. Questo modello rallentava le attività e limitava la visibilità sulle scorte disponibili. Gli operatori non potevano verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti e, in caso di esaurimento, erano spesso costretti a ripetere l’intero processo di ordinazione.

Per superare queste criticità, DCF ha sviluppato la piattaforma proprietaria di e-commerce C Pro e ha scelto i mobile computer della serie TC5 e i tablet ET4 di Zebra. La nuova soluzione consente di gestire tutte le operazioni direttamente dal punto vendita attraverso dispositivi mobili connessi.

Guillaume Civat, Director of Digital Transformation and Operational Processes di DCF

«Vogliamo offrire ai nostri negozi la stessa esperienza semplice e intuitiva che i consumatori vivono negli acquisti online, con una ricerca immediata dei prodotti, una classificazione chiara e immagini di qualità. Le soluzioni di mobile computing di Zebra rappresentano uno dei principali fattori di soddisfazione per la nostra rete».

Oggi i gestori possono completare l’intero ciclo di ordinazione direttamente in corsia, senza dover tornare alle postazioni di back office. Questa autonomia semplifica il lavoro quotidiano e accelera le attività operative. La piattaforma garantisce inoltre una visibilità in tempo reale sulle giacenze di magazzino. La funzionalità offline assicura continuità operativa anche nei punti vendita con copertura Wi-Fi limitata. Il risultato è un rifornimento più rapido degli scaffali e una maggiore disponibilità di tempo da dedicare ai clienti.

«Il tempo necessario per completare un ordine si è ridotto dal 20 al 30%, a seconda del punto vendita. Le ore recuperate possono essere impiegate per migliorare l’organizzazione del negozio e il servizio al cliente».

L’intelligenza artificiale arricchisce ulteriormente il sistema

Quando un operatore scansiona un prodotto, il dispositivo suggerisce automaticamente articoli alternativi in caso di esaurimento. Questa funzionalità aumenta l’accuratezza degli ordini e contribuisce a migliorare la disponibilità dei prodotti.

«L’AI e le operazioni intelligenti aiutano aziende come DCF a connettere gli operatori, migliorare la visibilità sull’inventario e offrire un’esperienza cliente superiore». Dichiara Mark Thomson, Retail Strategy Director EMEA di Zebra Technologies. «Insieme semplifichiamo anche il lavoro delle persone che ogni giorno sono a diretto contatto con clienti e vendite». Grazie alla nuova infrastruttura, gli addetti possono verificare direttamente in negozio disponibilità, prezzi e tempi di consegna dei prodotti. Questo consente di fornire risposte più rapide e precise ai clienti. Il progetto contribuisce inoltre a rafforzare l’attrattività del network DCF nei confronti di nuovi franchisee.

«Vogliamo continuare quindi a investire in soluzioni software mobile che semplifichino il nostro lavoro. Il rapporto di fiducia costruito con Zebra ci permette di perseguire questo obiettivo con successo». .Conclude Civat.