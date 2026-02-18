Wolters Kluwer porta in Italia Libra, nuovo Legal AI Workspace

Wolters Kluwer Legal & Regulatory lancia in Italia di Libra, il nuovo Legal AI Workspace progettato per integrare in un’unica piattaforma ricerca, redazione, revisione e analisi dei documenti giuridici. L’arrivo di Libra è un tassello fondamentale nella strategia di espansione europea del gruppo. Avviene dopo il rollout nei Paesi Bassi, in Polonia e l’integrazione dei contenuti in Germania. Un percorso reso possibile dalla recente acquisizione di Libra Technology, che ha accelerato l’evoluzione dell’offerta AI di Wolters Kluwer.

Giulietta Lemmi, ceo di Wolters Kluwer Italia

Secondo la ceo (nella foto) l’introduzione di Libra risponde alla crescente necessità di strumenti capaci di sostenere professionisti che operano in un contesto normativo complesso e dinamico. La piattaforma combina infatti la tecnologia AI avanzata di Libra con l’autorevolezza dei contenuti Wolters Kluwer. Offre un ambiente di lavoro fluido, integrato e progettato per aumentare efficienza e precisione.

Grazie alla connessione diretta con One LEGALE gli utenti possono accedere immediatamente a legislazione, giurisprudenza, commenti e dottrina. Grazie all’intelligenza artificiale generativa per analizzare testi. E inoltre redigere documenti e condurre ricerche senza interrompere il proprio flusso di lavoro. Una combinazione che, come sottolinea Viktor von Essen, ceo di Libra definisce “un nuovo standard di accuratezza, efficienza e affidabilità nella ricerca legale”.

La divisione Legal & Regulatory continua così a rafforzare il proprio ruolo di partner tecnologico per avvocati, giuristi d’impresa e professionisti della compliance. Offre soluzioni che uniscono competenze di dominio e tecnologie avanzate per migliorare produttività, ridurre i rischi e affrontare con maggiore sicurezza le complessità del lavoro legale.

Wolters Kluwer, leader globale nei servizi editoriali e software professionali, conferma con questo lancio la propria strategia di innovazione continua. Mette a disposizione del mercato italiano strumenti capaci di trasformare concretamente il modo in cui si produce e si interpreta il diritto.