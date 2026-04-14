Wireless alla riscossa: quando il Wi‑Fi batte la fibra (anche in montagna)

In un’Italia dove la fibra ottica sembra l’unica risposta possibile alla fame di connettività, c’è un caso che ribalta lo stereotipo. E’ il caso di Connetta S.r.l., operatore regionale del Lazio che ha scelto di puntare tutto su una rete wireless avanzata per servire una valle appenninica complessa. Una valle battuta da vento forte, temporali improvvisi e continui sbalzi elettrici. Un territorio dove la fibra c’è, ma non sempre arriva ovunque con la stessa qualità. Eppure Connetta, con il supporto tecnologico di Aikom Technology, ha dimostrato che il wireless di nuova generazione può non solo reggere il confronto. Addirittura può competere con le prestazioni delle connessioni FTTC e FTTH.

La sfida: affidabilità estrema e concorrenza diretta con la fibra

L’obiettivo era duplice: garantire stabilità in un ambiente meteorologicamente ostile e offrire velocità paragonabili alla fibra, indispensabili per streaming, gaming, smart home e lavoro da remoto. Con le tecnologie precedenti (ePMP 2000), Connetta arrivava a circa 50 Mbps per utente, con 60 clienti serviti da ogni radio. Ma la domanda cresceva e serviva un salto di qualità.

La svolta: l’evoluzione della rete wireless con Cambium Networks

Connetta ha avviato un percorso di modernizzazione in due fasi, adottando le soluzioni Cambium Networks, note per affidabilità, scalabilità e gestione centralizzata.

Fase 1 – ePMP 3000 (dal 2020)

L’upgrade su tutti i 38 ripetitori ha permesso di aumentare la capacità, gestire oltre 100 utenti per radio e migliorare la stabilità nei momenti di picco.

Fase 2 – ePMP 4000 (dal 2024)

Qui avviene il vero salto: i nuovi link permettono di offrire fino a 300 Mbps per utente, portando il wireless allo stesso livello delle connessioni cablate. La compatibilità con i CPE esistenti (serie 300) ha garantito una migrazione fluida, senza interruzioni di servizio.

Sicurezza e gestione: la rete diventa “intelligente”

Per proteggere la rete e offrire servizi avanzati alle PMI, Connetta ha adottato il Cambium Protection Pack, basato sul dispositivo NSE (Network Service Edge):

firewall avanzato.

IDS/IPS.

SD‑WAN intelligente.

servizi di rete integrati.

Tutto è gestito tramite cnMaestro, la piattaforma cloud che permette provisioning centralizzato, monitoraggio in tempo reale e assistenza remota.

I risultati: il wireless che non teme la tempesta. I numeri parlano chiaro:

fino a 300 Mbps per utente, in diretta concorrenza con la fibra.

stabilità anche con vento forte, pioggia e sbalzi termici.

bassa latenza, ideale per gaming, smart TV e domotica.

continuità operativa durante l’upgrade grazie alla compatibilità dei dispositivi.

La rete continua a crescere: ogni mese vengono attivati nuovi link ePMP 4000, sostituendo progressivamente le tecnologie legacy.

Le voci dei protagonisti

Per Antonio Rosa, Amministratore Unico di Connetta, la sicurezza è un elemento chiave:

«Grazie al Cambium Protection Pack possiamo affiancare alla connettività anche servizi di sicurezza di rete, ampliando la nostra offerta per le PMI».

E Marco Bracci, Product Manager wireless di Aikom Technology, sottolinea la forza della partnership.

«Cambium valorizza le competenze dei partner. Questa sinergia porta soluzioni affidabili anche negli scenari più complessi».

La storia di Connetta dimostra che il wireless non è più un ripiego per zone difficili, ma una vera alternativa tecnologica, capace di competere con la fibra e di portare connettività di qualità anche dove la morfologia del territorio rende tutto più complicato. Una lezione preziosa per l’Italia dei borghi, delle montagne e delle aree rurali che chiedono solo una cosa: essere connesse, bene e sempre.