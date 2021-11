Winni’s (Madel) passa a Bolton group

Bolton Group porta a casa Madel. Questa nuova acquisizione sarà completata dopo l’approvazione delle autorità anti-trust competenti. Permetterà a Bolton group di rafforzare la sua posizione nel settore della cura della casa, diventando in Italia leader nel segmento a basso impatto ambientale.

Madel arriva dopo Wild Planet Foods

Con l’integrazione del sito produttivo di Madel, Bolton rafforzerà la sua capacità produttiva nel comparto che da sempre è strategico per Bolton.

Giuseppe Morici ceo di Bolton group

“Questa acquisizione rientra nel piano strategico che l’azienda ha tracciato: crescere nel rispetto dell’ambiente, delle persone e delle comunità. Quello della sostenibilità è per noi un valore fondamentale che vogliamo continuare a trasmettere o la commercializzazione di prodotti di alto livello”.

Madel è un’impresa familiare italiana fondata nel 1977 in provincia di Ravenna,. Impiega oltre 130 dipendenti. L’azienda ha una forte presenza sul mercato italiano dell’Home care. Bolton continuerà a sostenere i marchi Winni’s, Pulirapid, Disinfekto e Smacchiotutto, garantendo una solida crescita all’interno del mercato di riferimento.

Maurizio Della Cuna e Giacomo Sebastiani di Madel

“Madel e Bolton Group sono aziende che condividono storie e valori simili. Siamo entrambe imprese familiari italiane che hanno concentrato i loro sforzi per eccellenza e qualità senza mai tralasciare gli aspetti etici e ambientali. Da tempo la nostra azienda si è specializzata nella produzione di prodotti sostenibili. Investiamo ingenti risorse in ambito ricerca e sviluppo al fine di poter garantire elevati standard in termini di sostenibilità ai nostri consumatori”.

