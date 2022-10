Western Union nomina Giovanni Angelini Presidente Eu e Africa

Western Union ha nominato Giovanni Angelini nuovo Presidente Europa e Africa. Oltre alle funzioni di Presidente di questa area, assumerà anche l’incarico di guidare la strategia di vendita globale di Western Union. L’azienda dispone di una delle reti finanziarie più estese al mondo. Oltre 600.000 punti vendita e il più grande business digitale nei pagamenti internazionali nel mercato delle rimesse di denaro.

Giovanni Angelini entra nel Executive Committee della società

Iniziato il suo percorso professionale in Italia in Bain & Company, Angelini è oggi uno dei massimi dirigenti internazionali nel settore fintech, con più di 20 anni di esperienza. Ha ricoperto anche posizioni di crescente responsabilità europea e globale in Western Union. Tra cui General Manager Europa, Responsabile Globale Go-to-Market Retail. E, più recentemente, anche Responsabile globale delle vendite dirette dell’azienda negli Stati Uniti e in Europa, il più importante business di Western Union a livello mondiale.

Guiderà la più grande regione internazionale di Western Union

Giovanni Angelini è membro anche del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo di Saudi Telecom Company Bank in Arabia Saudita.

Chi è Western Union

Offre flussi transfrontalieri senza interruzioni e la sua rete finanziaria globale collega più di 200 Paesi e circa 130 valute. Mette in contatto consumatori, aziende, istituzioni finanziarie e Governi attraverso una delle reti più estese al mondo. Questo accedendo a miliardi di conti bancari, milioni di portafogli e carte digitali e una consistente rete globale di punti vendita. Collega il mondo per portare possibilità illimitate a portata di mano.