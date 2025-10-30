Wedding Tourism: tutti vogliono sposarsi in Italia!

Il fenomeno del wedding tourism – ovvero l’organizzazione di matrimoni in una nazione diversa da quella di origine – continua a crescere, generando un indotto economico significativo per il comparto turistico. L’Italia si conferma la destinazione da sogno per migliaia di coppie straniere per celebrare il giorno più bello. Nel 2024, con oltre 15.100 matrimoni di coppie straniere, il settore ha prodotto un fatturato vicino al miliardo di euro. E per il 2025 si prevede un’ulteriore crescita, soprattutto dai mercati di lungo raggio come Canada, Australia, India ed Emirati Arabi.

A confermare la centralità strategica del settore è la BMII – Borsa del Matrimonio in Italia Destination Wedding, la più importante fiera B2B dedicata al wedding tourism. L’edizione 2025 si svolgerà il 4 e 5 novembre presso il Precise House Mantegna di Roma, con il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Giunta all’11ª edizione, BMII ospiterà oltre 70 buyer internazionali – wedding planner, travel designer, tour operator e agenzie specializzate – per favorire l’incontro tra domanda e offerta. E inoltre Incentivando l’internazionalizzazione e lo sviluppo territoriale.

Ottorino Duratorre, presidente BMII

“Tutti vogliono sposarsi in Italia. Il nostro Paese, con le sue meraviglie paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, è diventato uno dei principali marketplace mondiali per il wedding tourism.”

Le tendenze del settore

Secondo le ultime rilevazioni, il 64% dei matrimoni stranieri in Italia è simbolico, mentre il 22,5% è civile e il 13,5% religioso. Le regioni più richieste sono Lazio, Toscana e Umbria (31,3%), seguite da Sud e Isole (29,3%), Nord Ovest (22,9%) e Nord Est (16,5%).

Gli sposi stranieri cercano un’esperienza autentica e memorabile: location storiche, scenografie personalizzate, musica tradizionale, auto d’epoca, bomboniere a km0 e menù regionali. Il matrimonio diventa così un’immersione nella Dolce Vita, un racconto visivo e sensoriale dell’italianità.

BMII: vetrina e opportunità per il Made in Italy

Durante BMII 2025, i buyer internazionali avranno l’opportunità di incontrare, attraverso un’agenda di appuntamenti one-to-one, esperti del mondo delle nozze provenienti da tutta Italia. L’evento rappresenta una vetrina strategica per PMI, enti territoriali e operatori turistici, che potranno promuovere le proprie proposte e location.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025:

Regione Lazio

Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (Lucca, Pisa, Massa-Carrara)

Visit Piemonte e Unioncamere Piemonte, con oltre 300 castelli e dimore storiche

GAL territoriali, Regione Marche, Convention Bureau Genova, Vicenza è, Roma Capitale, Camera di Commercio di Pisa

Un’esperienza che va oltre il matrimonio

Le nozze di stranieri in Italia si trasformano in esperienze di viaggio che durano più giorni, includendo eventi pre e post-matrimonio, escursioni, degustazioni e attività culturali. Questo modello favorisce la destagionalizzazione del turismo e valorizza artigianato, enogastronomia e territori meno noti, contribuendo alla coesione economica e sociale. BMII è la piattaforma più completa per il wedding tourism Made in Italy, con oltre 15.000 appuntamenti realizzati nelle edizioni precedenti e 1.000 buyer provenienti da oltre 40 Paesi. L’interesse globale è in costante crescita, confermando l’Italia come destinazione leader per il matrimonio di destinazione.

BMII2025_Credits Visit Piemonte_ph. Gianni Oliva