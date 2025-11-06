WatchGuard Technologies nomina Joe Smolarski nuovo CEO

WatchGuard® Technologies, cybersecurity unificata e società del portafoglio di Vector Capital, nomina Joe Smolarski nuovo Chief Executive Officer. Subentra a Vats Srivatsan, CEO ad interim da maggio 2025, che continuerà a supportare l’azienda come membro del consiglio di amministrazione.

Accelerazione sotto la guida di Vats Srivatsan

Durante il mandato di Srivatsan, WatchGuard ha:

Rilanciato l’innovazione e l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Modernizzato il modello di distribuzione hardware e software per i partner.

Lanciato un aggiornamento strategico del portafoglio di sicurezza di rete.

Raggiunto risultati record nel Q3 2025 in termini di performance e crescita.

Queste iniziative hanno rafforzato la redditività, ampliato la quota di mercato globale. E inoltre hanno consolidato il successo del modello Unified Security Platform® orientato ai Managed Service Provider (MSP).

Chi è Joe Smolarski

Joe ha oltre 25 anni di esperienza nella guida di organizzazioni tecnologiche. E’ noto per la sua capacità di generare crescita, integrare team e tecnologie, e valorizzare i partner. In precedenza ha contribuito anche alla crescita esponenziale di Kaseya, moltiplicandone i ricavi per dieci. E inoltre integrando oltre una dozzina di acquisizioni in un ecosistema scalabile.

“WatchGuard ha una base solida, una piattaforma tecnologica di livello mondiale e un modello di business orientato agli MSP. Sono entusiasta di guidare la prossima fase di crescita e innovazione.” Ha dettoi Joe Smolarski, CEO di WatchGuard Technologies.

Riconoscimenti e leadership di mercato

WatchGuard è costantemente premiata per la sua eccellenza nella cybersecurity:

Presente nel Gartner® Magic Quadrant™ for Hybrid Mesh Firewall.

Champion nel Canalys Cybersecurity Leadership Matrix.

Major Player nell’IDC MarketScape for Hybrid Firewall.

Leader e Outperformer nel GigaOm Radar Report for EDR.

Leader nello SPARK Matrix for NDR.

Validata da MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations.

I clienti su TrustRadius e Gartner Peer Insights elogiano:

Facilità di implementazione.

Affidabilità.

Supporto tecnico eccellente.

Prospettive future

Con Joe Smolarski alla guida, quindi, WatchGuard® Technologies punta a rafforzare la propria posizione come punto di riferimento globale nella cybersecurity per MSP.