Volta porta Pascal Houillon nel board

Volta è una giovane realtà italo‑francese che sta cambiando il modo in cui funziona il commercio B2B. La sua piattaforma, basata su intelligenza artificiale avanzata, si integra con gli ERP esistenti e automatizza quasi tutte le attività ripetitive del back office commerciale: gestione ordini, richieste di offerta, cataloghi, email ai clienti. In pratica, Volta diventa un copilota intelligente che libera tempo ai team e trasforma processi lenti e manuali in flussi rapidi, precisi e scalabili. È un modello che sta trovando terreno fertile: più di cinquanta brand e distributori europei hanno già adottato la soluzione. E conferma la necessità di un sistema capace di unificare e semplificare operazioni che oggi sono ancora frammentate.

In questo contesto arriva l’ingresso di Pascal Houillon nel cda, una figura che porta con sé un peso specifico raro nel panorama europeo del software gestionale. Houillon ha trascorso ventisei anni ai vertici di due colossi del settore, Sage e Cegid, guidando trasformazioni profonde. II passaggio al cloud, la migrazione verso il modello SaaS, oltre quaranta operazioni di acquisizione e cessione, e una crescita che ha portato Cegid oltre il miliardo di euro di fatturato. È un profilo che conosce a fondo i meccanismi del software enterprise e sa come costruire piattaforme che durano nel tempo.

Questo ingresso in Volta non è un gesto simbolico, ma un passo strategico

Houillon aveva già investito nella società meno di un anno fa, convinto che il B2B fosse ancora troppo dipendente da processi manuali e che mancasse uno strato di intelligenza capace di orchestrare le operazioni commerciali. Ora entra nel board per accompagnare Volta nella fase più delicata: diventare il sistema operativo del commercio B2B europeo nell’era dell’intelligenza artificiale. La sua funzione sarà quella di affiancare i fondatori nella definizione della strategia, nella scalabilità del modello e nella costruzione di una governance solida. Una governance capace di sostenere una crescita rapida e internazionale.

Per Volta, Houillon rappresenta un valore aggiunto concreto

Il manager porta visione, credibilità e una conoscenza profonda delle dinamiche che trasformano una start‑up promettente in un player di riferimento. Per il mercato, la sua presenza è un segnale chiaro: la digitalizzazione del B2B non è più un’opzione, ma un processo inevitabile. E Volta vuole guidarlo con una tecnologia che automatizza fino al novanta per cento delle attività manuali e lascia alle persone il controllo sulle decisioni strategiche.

L’obiettivo è ambizioso, ma la direzione è tracciata. Con l’esperienza di Houillon e la spinta innovativa dei fondatori, Volta punta a diventare la piattaforma che ridisegna il back office commerciale europeo, trasformandolo da collo di bottiglia a motore di efficienza e crescita.