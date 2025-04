Volotea: crescita e innovazione nel settore dell’aviazione

Volotea, fondata nel 2012, è una compagnia aerea low-cost specializzata nel collegare città europee di medie e piccole dimensioni, trascurate dalle grandi compagnie. Con una rete di oltre 420 rotte e una flotta composta esclusivamente da aeromobili Airbus, si distingue per il suo modello di business innovativo. E inoltre la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato.

Nel 2025 ha nominato Nathan Bailey come nuovo Fleet Director

Bailey, con oltre 15 anni di esperienza nel settore aeronautico e aerospaziale, porta con sé una solida competenza tecnica e una visione strategica internazionale. Prima di unirsi a Volotea, ha ricoperto ruoli chiave presso Air New Zealand, contribuendo allo sviluppo di strategie per aeromobili di nuova generazione. Inoltre si è impegnato nella gestione di progetti innovativi, come l’acquisizione di velivoli elettrici dimostrativi.

Volotea opera da 19 basi europee situate in Francia, Italia e Spagna

La compagnia offre 12,7 milioni di posti e impiegando oltre 1.500 persone. La compagnia si impegna a ottimizzare la propria flotta, puntando su crescita, efficienza e resilienza operativa. Inoltre, il suo modello di business distintivo e la rete operativa rappresentano una sfida stimolante per la gestione della flotta, come sottolineato da Bailey.

Focus su sostenibilità e innovazione

Volotea continua a espandere la propria presenza nel mercato europeo, offrendo ai passeggeri un servizio affidabile e accessibile. La nomina di Bailey segna un passo importante per affrontare le sfide legate alla disponibilità di aeromobili e alla pianificazione a lungo termine, consolidando la posizione della compagnia come leader nel settore dell’aviazione regionale.