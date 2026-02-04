Visa S.p.A. acquisisce Enrogen e rafforza la presenza nel Regno Unito

Visa S.p.A., portfolio company di H.I.G. Capital, acquisisce Enrogen Ltd, società britannica della progettazione e produzione di gruppi elettrogeni e soluzioni energetiche avanzate. L’operazione consente al gruppo di consolidare la propria presenza nel Regno Unito, uno dei mercati più strategici a livello globale. E inoltre di ampliare competenze tecniche, capacità produttive e servizi post-vendita.

Chi è Enrogen

Fondata a York oltre 20 anni fa, Enrogen opera nelle fasce di potenza bassa, media e alta, con una forte presenza nei settori pubblico, sanitario e data center. Accanto alla produzione, offre un servizio post-vendita completo – dalla manutenzione programmata agli interventi on-site – rivolto sia ai clienti finali sia agli operatori del settore. Per Visa, l’acquisizione rappresenta un passo chiave nel percorso di crescita internazionale. «L’operazione ci permette di rafforzare la nostra presenza nel mercato inglese e di aprire nuovi canali commerciali per opportunità di cross selling», dichiarano Lorenzo e Marco Barro, Co-CEOs di Visa.

«Siamo lieti di continuare a supportare il Gruppo nel suo ambizioso progetto di sviluppo», aggiungono Raffaele Legnani e Giovanni Guglielmi di H.I.G. Capital.

Chi è Visa S.p.A.

Con sede a Fontanelle (Treviso), Visa è attiva nella progettazione, produzione e noleggio di gruppi elettrogeni, motopompe industriali, sistemi di accumulo energetico (BESS) e torri faro. Opera in oltre 100 Paesi e dispone di cinque siti produttivi tra Italia e Spagna, con una capacità di oltre 9.000 unità l’anno. Negli ultimi anni ha integrato diverse realtà del settore, tra cui Genmac, Valmec, Cogem, Gemap2 e Tecnoplus.

Chi e Enrogen Ltd

Fondata nel 2005, Enrogen produce gruppi elettrogeni da 10 a 4.000 kVA e offre servizi di manutenzione 24/7. È attiva nel Regno Unito e in progetti internazionali in Europa, Africa e Medio Oriente.

Chi è H.I.G. Capital

H.I.G. è un fondo internazionale con 74 miliardi di dollari in gestione, specializzato in investimenti in PMI e operazioni value-add. Dal 1993 ha investito in oltre 400 aziende e oggi conta più di 100 società in portafoglio.