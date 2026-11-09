Virgin Active cresce e conquista la Germania con Holmes Place

Qual è il modo più rapido per entrare nel più grande mercato europeo del fitness e acquisire immediatamente una posizione di rilievo? La risposta arriva dall’accordo siglato per l’acquisizione di Holmes Place Germany da parte di Virgin Active, in un’operazione dal valore complessivo di 135 milioni di euro.

L’intesa comprende 13 club presenti in sei città tedesche e segna l’ingresso di Virgin Active in Germania, un mercato che conta circa 12,4 milioni di iscritti e rappresenta il più grande ecosistema fitness del continente. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per metà dicembre 2026. Su base pro forma, Holmes Place Germany contribuirà per circa il 14% all’EBITDA del Gruppo nel 2026.

Per Virgin Active un passaggio strategico nella crescita internazionale

Per Virgin Active si tratta di un passaggio strategico nella propria traiettoria di crescita internazionale. Fondata nel Regno Unito nel 1999, l’azienda è oggi presente in dieci Paesi con 224 club e oltre un milione di soci. Negli ultimi anni ha sviluppato il modello del Social Wellness Club, un format che integra attività sportive, corsi, servizi di recupero, spa, alimentazione, coworking e spazi dedicati alla socialità. La guida del Group CEO Dean Kowarski, alla guida dal 2022, ha ulteriormente rafforzato gli investimenti nelle persone, nell’offerta e nelle infrastrutture.

Dean Kowarski, Group CEO di Virgin Active

“L’acquisizione di Holmes Place Germany rappresenta un passaggio importante nella nostra strategia di crescita internazionale. La Germania è il più grande mercato fitness d’Europa e Holmes Place ha costruito una piattaforma premium di altissima qualità, con club eccellenti, team qualificati e una forte presenza nelle principali città del Paese. Siamo entusiasti di accogliere soci e collaboratori nel gruppo Virgin Active e di proseguire insieme questo percorso di crescita.”

L’acquisizione consente al gruppo di evitare i tempi e i costi legati allo sviluppo di una nuova rete da zero. Virgin Active acquisisce infatti una piattaforma già consolidata, con una clientela fidelizzata, un team esperto e una presenza radicata nelle principali città tedesche. L’operazione rappresenta però un’opportunità anche per Holmes Place Germany. Il marchio entra a far parte di un operatore globale capace di sostenere nuovi investimenti e accelerare l’innovazione. Holmes Place Europe è infatti una delle realtà più riconosciute nel fitness premium. E, insieme al brand EVO Fitness, gestisce oltre 60 club tra Germania, Austria e Svizzera. “Sempre più persone considerano salute e benessere come un investimento di lungo periodo. Vogliamo creare luoghi in cui allenamento, recupero, socialità e stile di vita si integrino in un’unica esperienza“. Prosegue Kowarski.

Un ruolo importante nella crescita della società è stato svolto da AUCTUS Capital Partners. Dal 2016 il fondo ha accompagnato lo sviluppo di Holmes Place Germany attraverso una strategia di espansione e miglioramento qualitativo. La cessione a Virgin Active rappresenta quindi il completamento di un percorso di valorizzazione costruito negli anni. AUCTUS, tra gli investitori più attivi in Europa nel segmento delle PMI, ha realizzato oltre 470 investimenti dalla sua fondazione e gestisce attualmente più di 40 piattaforme industriali.

L’operazione genera effetti che vanno oltre il settore fitness

Le PMI attive nei servizi, nella tecnologia, nel facility management, nel marketing, nell’arredamento, nelle attrezzature sportive e nelle soluzioni digitali potrebbero beneficiare di nuove opportunità commerciali. L’arrivo di un grande gruppo internazionale tende infatti ad ampliare la domanda di fornitori qualificati e a favorire investimenti lungo tutta la filiera. L’accordo conferma una tendenza ormai evidente nel mercato europeo del wellness: la crescita passa sempre più attraverso aggregazioni, dimensione internazionale e capacità di offrire esperienze integrate. In questo contesto Virgin Active rafforza la propria presenza continentale, Holmes Place Germany ottiene nuove risorse per continuare a crescere e le PMI che operano nell’ecosistema del benessere possono trovare nuovi spazi di collaborazione in un mercato destinato a consolidarsi ulteriormente.