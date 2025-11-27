Vincenzo de Martino nuovo Presidente di ANIE Confindustria

L’Assemblea di ANIE Confidustria ha nominato Vincenzo de Martino nuovo Presidente per il quadriennio 2025–2029. Imprenditore con lunga esperienza nel settore industriale e associativo, de Martino ha iniziato la carriera nel comparto ascensoristico presso le Società Paravia. Ha ricoperto i ruoli di AD e Vicepresidente. Oggi è Presidente e AD di IMQ Group S.r.l. e CSO di IoTSafe S.r.l.. Dal 2022 è stato Vicepresidente della Federazione ANIE.

La squadra di Presidenza Anie

Cinque Vicepresidenti affiancheranno de Martino, con deleghe mirate e complementari:.

Andrea Bianchi – Education, Politiche industriali, Made in Italy/Europe, UE e Associazioni europee.

Giulio Iucci (riconfermato) – Digitalizzazione, Cybersecurity, AI, Innovazione, R&S, PMI.

Renato Martire (riconfermato) – Relazioni Esterne e Centro Studi.

Michele Viale – Cultura d’Impresa, Investimenti Esteri, Transizione Ambientale, ESG.

Ludovica Zigon – Internazionalizzazione e Politiche Energetiche.

Tre direttrici strategiche

La Presidenza si concentrerà su:

Rafforzamento della rappresentanza – Dialogo con istituzioni e stakeholder per incidere sulle politiche industriali.

Promozione dell’innovazione – Valorizzare competenze e tecnologie come leva competitiva nelle transizioni ecologica e digitale.

Sviluppo di progettualità – Anticipare evoluzioni tecnologiche e normative trasformandole in opportunità concrete per le imprese.

ANIE protagonista delle transizioni

La Federazione, che rappresenta i settori elettrotecnica, elettronica e impiantistica industriale, è al centro della trasformazione energetica, della digitalizzazione e della sicurezza delle infrastrutture.

La nuova Presidenza rafforzerà il ruolo di ANIE come supporto strategico alle imprese. Un iuto per interpretare le nuove regole europee su sostenibilità, cybersecurity, dati ed economia circolare, trasformando l’innovazione in vantaggio competitivo.

Le leve dell’azione ANIE

Presidio regolatorio tempestivo e anticipatorio.

Sostegno agli investimenti tecnologici e accesso a incentivi e partnership.

Accompagnamento nella transizione sostenibile e responsabilità di filiera.

Centralità delle competenze per ridurre il mismatch tra domanda e offerta.

Stimolo agli ecosistemi di innovazione (aziende, start-up, università, centri di ricerca).

Equità competitiva: riduzione costi energetici, semplificazione normativa, tutela della produzione europea.

Prime iniziative

Manifesto ANIE per la crescita industriale, rivolto a istituzioni, Governo e Parlamento.

Gruppo InGen – Innovazione Generazionale, dedicato ai giovani imprenditori.

Rafforzamento del dialogo con start-up tecnologiche.

Focus sulla sovranità tecnologica, con il ritorno in Europa (e in Italia) della produzione di tecnologie strategiche per energia, digitalizzazione e infrastrutture. “ANIE Confindustria rappresenta la tecnologia che abilita il futuro del Paese. Metterò la mia esperienza al servizio delle imprese per rafforzare la presenza istituzionale della Federazione e contribuire alla crescita dell’industria italiana ed europea.”. Ha detto de Martino. “Credo nel valore del lavoro di squadra: una leadership collegiale ci permette di presidiare meglio i dossier complessi e di dare voce alle diverse anime della Federazione, includendo anche le nuove generazioni.”

ANIE Confindustria in cifre

1.100 aziende associate.

480.000 addetti.

112 miliardi di fatturato aggregato (2024).

27 miliardi di export.

Investimenti in R&S pari al 4% del fatturato, oltre il 30% dell’intero investimento privato nazionale.