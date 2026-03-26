Villa Sandi rafforza la sua guida familiare: Diva e Leonardo Moretti Polegato vicepresidenti

Villa Sandi, una delle aziende simbolo del Prosecco e dell’eccellenza vitivinicola veneta, apre un nuovo capitolo della sua storia. Nomina Diva e Leonardo Moretti Polegato a Vicepresidenti e membri del Consiglio di Amministrazione. Una scelta che non sorprende chi conosce la filosofia della famiglia Moretti Polegato. Ovvero radici solide, visione internazionale e un’idea di continuità che non è mai semplice eredità, ma evoluzione.

Fondata e guidata da Giancarlo Moretti Polegato, Villa Sandi è un’icona del territorio del Montello. Uun’azienda che ha saputo unire la tradizione veneta del vino con una forte spinta verso l’estero, diventando ambasciatrice del Prosecco nel mondo. La villa palladiana del XVIII secolo che dà il nome all’azienda è ormai un simbolo riconosciuto a livello internazionale, così come le sue etichette, premiate e distribuite in oltre 100 Paesi.

Diva e Leonardo nel segno della continuità

In questo contesto, l’ingresso formale di Diva e Leonardo nella governance rappresenta un passaggio naturale, ma anche strategico. Entrambi, infatti, sono già da tempo parte attiva dell’azienda, con ruoli operativi che hanno contribuito a modernizzare e rafforzare il gruppo. Diva Moretti Polegato, oggi Vicepresidente èresponsabile export per Stati Uniti, Regno Unito e Messico. Porta con sé un profilo internazionale costruito tra studi a Londra, esperienze come brand ambassador e una profonda conoscenza dei mercati esteri. È una delle figure che ha contribuito a consolidare la presenza di Villa Sandi nei Paesi anglosassoni, dove il Prosecco continua a essere uno dei vini più amati.

Leonardo Moretti Polegato, anche lui Vicepresidente, è il motore dell’innovazione interna. Dopo aver introdotto metodologie lean, ottimizzato la supply chain e avviato processi di digitalizzazione, oggi affianca la Presidenza nella gestione operativa. È la dimostrazione che la tradizione può dialogare con la tecnologia senza perdere identità.

Giancarlo Moretti Polegato

«L’ingresso di Diva e Leonardo rappresenta un passaggio naturale e strategico per il futuro dell’azienda. Negli anni hanno maturato esperienza, consolidato competenze e sviluppato una visione coerente con i nostri valori. Questo nuovo ruolo formalizza un impegno che già esercitano quotidianamente. La nostra famiglia continuerà a guidare l’azienda con passione e dedizione, mantenendo la nostra identità ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro».

Con questa nomina, Villa Sandi conferma la sua vocazione familiare e allo stesso tempo la sua capacità di rinnovarsi. Una storia che continua, con una nuova generazione pronta a portare avanti un marchio che ha fatto del Prosecco un’arte e del territorio un valore da raccontare al mondo.