Villa Medici apre il bando per i nuovi borsisti: al via la selezione della promozione 2027–2028

Villa Medici torna al centro della scena culturale europea con l’apertura del concorso annuale dedicato alla selezione dei sedici borsisti della promozione 2027–2028. Dal 4 settembre al 16 ottobre 2026, artisti, autori, ricercatori e professionisti della cultura potranno candidarsi per accedere a una delle residenze più prestigiose al mondo. Residenza ospitata nel cuore di Roma, all’interno dell’Accademia di Francia.

Il concorso è aperto a candidati di ogni nazionalità

Fondata nel 1666 da Luigi XIV e oggi diretta da Sam Stourdzé, Villa Medici è molto più di un luogo: è un ecosistema creativo. Un centro multidisciplinare che accoglie ogni anno oltre settanta figure della cultura internazionale, offrendo loro tempo, spazio e strumenti per sviluppare progetti di ricerca, sperimentazione e produzione artistica. I sedici borsisti selezionati trascorreranno dodici mesi nella villa del XVI secolo affacciata sul Pincio, immersi in un parco di sette ettari che da secoli ispira generazioni di artisti.

Il concorso è aperto a candidati di ogni nazionalità, purché abbiano compiuto diciotto anni e possiedano una buona conoscenza della lingua francese. Le discipline coinvolte riflettono la natura trasversale dell’Accademia. Dalla musica alla letteratura, architettura, design, arti visive, coreografia, regia teatrale, storia dell’arte, teoria dell’arte e restauro. La selezione avverrà, quindi, attraverso una valutazione dei dossier e un colloquio con una giuria composta da otto personalità del mondo culturale.

Essere borsista a Villa Medici significa accedere a un’esperienza unica

Saranno disponibili un alloggio-studio, uno spazio di lavoro dedicato, una borsa di studio e il supporto artistico e tecnico del team dell’Accademia. Significa anche entrare in una comunità viva, partecipare alla programmazione culturale, confrontarsi con professionisti internazionali e contribuire alla vita collettiva della Villa, che da sempre è un laboratorio di idee e un ponte tra passato e futuro.

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, attiva dal 4 settembre a mezzogiorno fino al 16 ottobre alla stessa ora. Tutte le informazioni, il regolamento e la relazione della giuria dell’anno precedente sono disponibili sul sito dell’Accademia di Francia a Roma. Villa Medici rinnova così la sua missione storica: accogliere, sostenere e far crescere le voci più promettenti della creazione contemporanea. Per molti, questo concorso rappresenta l’inizio di un percorso che può cambiare una carriera. Per la Villa, quindi, è il momento in cui si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Lo fa insieme ai borsisti che dal settembre 2027 abiteranno i suoi spazi e ne alimenteranno la vita culturale.