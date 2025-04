Viaggio nell’underground cybercriminale russo

La ricerca di Trend Micro, intitolata “The Russian-Speaking Underground”, offre un’analisi approfondita dell’ecosistema cybercriminale di lingua russa. Un ecosistema che ha influenzato significativamente la criminalità informatica globale negli ultimi dieci anni. Questo ambiente si distingue anche per la sua organizzazione strutturata, con codici etici rigorosi e inoltre sistemi di fiducia basati sulla reputazione. E soprattutto una collaborazione paragonabile a quella delle imprese legittime.

L’ecosistema cybercriminale

Il report esplora le principali attività criminali, tra cui ransomware-as-a-service, campagne di phishing, attacchi brute force e la monetizzazione di risorse Web rubate. Inoltre, analizza l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il Web, nonché l’esposizione dei dati biometrici.

Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, il panorama cybercriminale si è evoluto rapidamente. Ha portato a nuove alleanze tra gruppi criminali, inclusi attori di lingua cinese. Questo fenomeno ha un impatto crescente anche nell’Unione Europea.

