Vertiv punta in alto: Frieda He è la nuova chief procurement officer

Vertiv sceglie una figura di primo piano per guidare una delle aree più strategiche dell’azienda. Frieda He è la nuova chief procurement officer. Avrà il compito di rafforzare la resilienza della supply chain globale, ottimizzare costi e valore e migliorare la qualità dei fornitori in tutto il portfolio di soluzioni Vertiv. Dai sistemi di alimentazione ai sistemi di gestione termica per data center, telecomunicazioni e applicazioni industriali. La sua nomina arriva in un momento cruciale per il settore delle infrastrutture digitali, spinto dalla crescita dei data center ad alta densità e dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale. Vertiv, presente in oltre 130 Paesi, sta ampliando la propria capacità produttiva e la propria rete globale. Pe questro avere una guida esperta negli acquisti significa garantire continuità operativa, efficienza e sostenibilità in un contesto competitivo e complesso.

Chi è Frieda He e perché Vertiv conta sulla sua esperienza

Frieda porta con sé quasi vent’anni di esperienza internazionale nella gestione degli acquisti e della supply chain nei settori automotive ed elettrificazione, due ambiti che hanno affrontato trasformazioni radicali. Dal 2023 al 2026 è stata cpo di Polestar, gestendo oltre 3 miliardi di dollari di spesa globale e guidando team internazionali in un periodo segnato da forti discontinuità di mercato. Prima ancora ha ricoperto ruoli chiave in Volvo Cars, dove ha diretto gli acquisti globali per la propulsione e la sostenibilità. Ha gestito una spesa superiore ai 9 miliardi di dollari e contribuendo alla transizione del gruppo verso l’elettrificazione.

L’esperienza di He

gestione delle supply chain durante crisi globali.

rafforzamento della qualità e delle capacità dei fornitori.

governance e riduzione dei costi.

supporto a operazioni societarie e joint venture.

sviluppo di strategie di sourcing globale e cost engineering.

Un profilo che combina visione strategica, disciplina operativa e capacità di guidare trasformazioni complesse.

Perché Vertiv ha scelto He

Come ha dichiarato il ceo Giordano Albertazzi, Frieda è una leader capace di costruire supply chain resilienti e sostenibili. Qualità essenziali in un settore che sta crescendo rapidamente grazie alla domanda di infrastrutture digitali e soluzioni per l’AI.

Vertiv ha bisogno di una guida che sappia:

garantire continuità in un mercato globale instabile.

migliorare la qualità dei fornitori.

ottimizzare costi e processi.

sostenere la crescita internazionale dell’azienda.

“Entrare in Vertiv in un momento di grande trasformazione per il settore delle infrastrutture digitali è un’opportunità unica. Il ruolo centrale di Vertiv nell’ecosistema globale dei data center permette di creare valore attraverso partnership solide, eccellenza operativa e supply chain responsabili e resilienti.”.

Chi è Frieda He

La manager ha conseguito un Executive MBA presso la University of Oxford e ha iniziato la sua carriera in Cina e nell’area Asia-Pacifico, sviluppando una profonda conoscenza dei mercati globali.