Verlingue punta su Axel Zoma per la nuova direzione internazionale

Quando un’azienda cresce e attraversa i confini, anche i rischi diventano… internazionali. Ed è proprio per questo che Verlingue, intermediario assicurativo parte del Gruppo Adelaïde, ha deciso di fare un passo in più: creare una nuova Direzione Multinational Business.

A guidarla sarà Axel Zoma, professionista con oltre 25 anni di esperienza nel mondo dell’intermediazione assicurativa. Nel nuovo ruolo lavorerà sotto la direzione di Vincent Harel, direttore generale di Verlingue, ed entrerà sia nel Comitato esecutivo Francia sia nel Comitato esecutivo europeo della società. In parole semplici? Se un’azienda ha attività in più Paesi e ha bisogno di una strategia assicurativa coordinata, il “regista” sarà proprio Zoma.

Zoma un direttore per le imprese senza frontiere

La nuova direzione nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare il supporto alle multinazionali che devono gestire rischi e programmi assicurativi in più mercati contemporaneamente. Axel Zoma supervisionerà tutti i team internazionali con sede in Francia e coordinerà lo sviluppo commerciale “cross border”. Lavorerà in stretta collaborazione con le filiali Verlingue in Svizzera, Italia, Portogallo e Regno Unito. In pratica, sarà un po’ il “direttore d’orchestra” delle attività internazionali del gruppo. Collegare competenze, armonizzare servizi e creare soluzioni integrate per le imprese che operano a livello globale. Non solo. Zoma coordinerà anche le relazioni con le compagnie assicurative europee e seguirà le attività legate alla partnership con Worldwide Broker Network. E’ la più grande rete internazionale di broker assicurativi indipendenti che riunisce oltre 150 intermediari presenti in circa 100 Paesi.

Un team internazionale (davvero)

La Direzione Multinational Business sarà composta da circa venti specialisti tra assicurazioni per la persona e gestione dei rischi aziendali, distribuiti nelle diverse sedi europee del gruppo. Un dettaglio curioso: nel team si parlano sette lingue – francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e svedese. Un piccolo “ONU assicurativo” pronto ad assistere oltre 800 multinazionali clienti del gruppo. Il lavoro sarà supportato anche da strumenti digitali dedicati alla gestione globale dei programmi assicurativi, come Globe@ccess per gli employee benefit e Pulse per i rischi aziendali.

Zoma: un curriculum internazionale

Con un Master in Econometria e Statistica alla Toulouse School of Economics, Axel Zoma ha costruito la sua carriera in alcune delle principali società del settore come Mercer, WTW e Alixio, prima di entrare in Verlingue nel 2022. Nel corso degli anni ha sviluppato competenze specifiche nell’assistenza alle aziende che operano a livello internazionale, in particolare nella gestione di rischi complessi e programmi assicurativi multipaese. Una combinazione di esperienza tecnica e visione strategica che, secondo il management del gruppo, sarà fondamentale per la prossima fase di crescita.

L’obiettivo: diventare leader europeo

“Axel saprà lavorare a stretto contatto con i team europei e con i partner del network WBN per sviluppare offerte ad alto valore aggiunto e soluzioni digitali innovative”. Ha dichiarato Vincent Harel. L’obiettivo è ambizioso: rafforzare il posizionamento del Gruppo Adelaïde e diventare il principale intermediario assicurativo familiare in Europa. Nel frattempo, Zoma avrà un compito non da poco: aiutare le multinazionali a dormire sonni tranquilli… anche quando i loro rischi viaggiano in giro per il mondo.