Venchi accelera sulla sostenibilità con Evogy

Ridurre i consumi energetici, ottimizzare le risorse e garantire al tempo stesso qualità e comfort. E’ la sfida che Venchi, storica azienda italiana del cioccolato, ha intrapreso insieme a Evogy, società Benefit del Gruppo Plenitude. Dal 2023, nello stabilimento di Castelletto Stura (Cn), l’integrazione del sistema digitale Simon – Building Energy Management System ha permesso di abbattere del 24% i consumi energetici. Consumi legati al controllo termico e di ridurre le emissioni di CO₂ di 72 tonnellate, coinvolgendo reparti produttivi, magazzini e uffici.

Un percorso di innovazione e sostenibilità

Venchi, da sempre attenta alla qualità e alla trasparenza della propria filiera, ha avviato già nel 2019 un programma ambizioso di riduzione dei consumi. Con Evogy, la svolta è arrivata grazie alla digitalizzazione e all’automazione dei processi: un passaggio da una gestione manuale e frammentata a una piattaforma centralizzata. Piattaforma capace di orchestrare in modo dinamico e predittivo gli impianti di climatizzazione e le utilities di produzione.

Il progetto, realizzato con il supporto di Sinergie, ha previsto l’installazione di un’infrastruttura hardware avanzata e la connessione tra gli algoritmi in cloud di Simon e il nuovo BMS. Questo ha reso possibile un monitoraggio continuo e un’ottimizzazione intelligente delle performance energetiche. Estendendo inoltre il controllo anche alle macchine di processo.

Efficienza e qualità del prodotto

In un settore delicato come quello alimentare, garantire condizioni climatiche stabili è fondamentale. Grazie al sistema Evogy, Venchi può ora gestire i flussi energetici in modo integrato, accoppiare produzioni con l’energia generata da fotovoltaico e cogenerazione. E inoltre sfruttare un nuovo parco batterie di accumulo. Una vera e propria orchestrazione dei processi che consente di ridurre ulteriormente i consumi e migliorare la qualità del prodotto.

Modello Venchi replicabile per l’industria

“Abbiamo avviato questo investimento convinti che diventerà sempre più indispensabile in futuro per proseguire il percorso di ottimizzazione energetica” . Spiega Mirko Garbero, responsabile dello stabilimento Venchi. “Il controllo dettagliato dei flussi di processo ci permette di prendere decisioni strategiche e di ridurre le inefficienze”.

“Il sito produttivo di Castelletto Stura dimostra come integrazione e digitalizzazione possano essere la chiave per raggiungere la massima efficienza e ridurre l’impatto ambientale”. Aggiunge Amos Ronzino, responsabile partnership Evogy.

Risultati concreti e rendicontazione ESG

Il progetto è entrato nel Bilancio di Sostenibilità di Venchi e ha consentito all’azienda di accedere agli incentivi del Piano Transizione 5.0. Simon non solo ottimizza i consumi, ma monitora i risultati nel tempo, fornendo dati e KPI indispensabili per la rendicontazione ESG. E inoltre per le verifiche del GSE nei cinque anni successivi all’ottenimento degli incentivi.