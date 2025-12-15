Vega Carburanti ingloba EG Italia: 1.200 punti vendita Esso

Vega Carburanti, insieme a Pad Multienergy, Toil, Dilella Invest e Giap – realtà storiche della distribuzione carburanti riconducibili a sei famiglie imprenditoriali italiane –acquista EG Italia. Quest’ultimo è un branded wholesaler del marchio Esso e parte del gruppo britannico EG Group. L’operazione ha un valore complessivo di 425 milioni di euro. Riporta sotto il controllo domestico un asset strategico per il settore energetico della mobilità e coinvolge 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale. Oltre agli impianti di rifornimento, il perimetro include anche convenience store e attività di ristorazione, rafforzando la dimensione integrata dei servizi su strada.

EQUITA Mid Cap Advisory, guidata dal CEO Filippo Guicciardi, ha assistito Vega Carburanti come financial advisor, agendo anche in qualità di debt advisor per conto di Vega Carburanti e Dilella Invest. L’operazione conferma la capacità del Gruppo EQUITA di supportare progetti industriali di rilievo strategico, integrando competenze M&A e advisory sul debito.

Vega Carburanti: un gruppo in crescita

Fondata negli anni ’60 e divenuta gruppo nazionale nel 2013, Vega Carburanti è oggi uno dei maggiori operatori indipendenti italiani nella distribuzione di carburanti per autotrazione. La rete conta oltre 100 punti vendita a marchio Vega ed Enercoop, collocati principalmente nel centro-nord Italia. Con l’acquisizione di EG Italia, Vega Carburanti compie un salto dimensionale e strategico. Consolida la propria posizione nel mercato e contribuendo alla nascita di un polo italiano della mobilità energetica. L’operazione si inserisce in un contesto di trasformazione del settore, caratterizzato da investimenti nella transizione energetica, nella digitalizzazione dei servizi e nella diversificazione dell’offerta per i consumatori.

Una prospettiva di lungo periodo

Il ritorno sotto controllo nazionale di una rete così estesa rappresenta un segnale importante per il comparto energetico italiano. L’integrazione dei punti vendita Esso con le attività già presidiate da Vega Carburanti e dagli altri operatori del consorzio consentirà di sviluppare nuove sinergie industriali e di rafforzare la competitività del sistema distributivo italiano, in un momento cruciale per la transizione verso carburanti alternativi e soluzioni di mobilità sostenibile.