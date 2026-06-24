Veeva accelera sull’AI nelle life sciences e acquisisce Copli

Veeva Systems, uno dei protagonisti globali del software cloud per le life sciences, compie un passo decisivo acquisendo Copli. Si tratta di una realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni agentiche per i processi Medical, Legal & Regulatory. È un’operazione che non riguarda solo l’ampliamento del portafoglio prodotti. Segna un cambio di passo nell’automazione dei flussi di revisione dei contenuti medico‑scientifici e promozionali. Un ambito, quest’ultimo, che da anni rappresenta uno dei principali colli di bottiglia per l’intero settore farmaceutico.

Veeva piattaforma di riferimento per aziende farmaceutiche e biotech

Per capire la portata dell’acquisizione bisogna partire da chi sono i due protagonisti. Veeva è la piattaforma di riferimento per oltre 1.500 aziende farmaceutiche e biotech nel mondo. Offre software, dati e servizi che coprono l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla ricerca clinica alla comunicazione medico‑scientifica. È un’infrastruttura ormai indispensabile per un settore dove ogni contenuto deve essere verificato con estrema precisione.

Copli, invece, è una realtà più giovane ma pionieristica: ha sviluppato sistemi di intelligenza artificiale agentica capaci di analizzare contenuti, confrontarli con testi approvati. E verificare la conformità normativa e individuare errori o rischi. In altre parole, ha creato strumenti che svolgono automaticamente gran parte del lavoro manuale oggi richiesto ai team MLR.

Veeva Falcon MLR e l’automazione agentica

L’integrazione di Copli in Veeva dà vita a Veeva Falcon MLR, una piattaforma già disponibile che introduce l’automazione agentica direttamente all’interno dell’ecosistema Veeva. E in particolare in Veeva PromoMats, lo standard globale per la gestione dei contenuti commerciali e medico‑scientifici. Falcon MLR promette di ridurre oltre il 70% del lavoro manuale nei prossimi cinque anni, accelerando in modo significativo i cicli di revisione. E inoltre liberando i revisori da attività ripetitive per concentrarsi su valutazioni strategiche.

Il vantaggio per le aziende farmaceutiche è evidente. Tempi più rapidi, maggiore conformità, riduzione degli errori e capacità di gestire un volume crescente di contenuti generati anche grazie all’AI. In un mercato dove la velocità di comunicazione verso medici e pazienti è cruciale, questa automazione rappresenta un vantaggio competitivo concreto.

Per i team MLR significa poter dedicare più tempo all’analisi critica e meno alla verifica meccanica dei materiali. Per le agenzie e i team marketing, significa cicli di approvazione più brevi e una maggiore prevedibilità dei tempi.

Jacob Scheel‑Bech, ceo di Copli, parla di “cambiamento fondamentale” nei processi di revisione. Mentre Emma Hyland, vicepresidente di Veeva Commercial Content, sottolinea come Falcon MLR consenta ai revisori di assumere un ruolo più strategico. Le loro parole raccontano bene la direzione del mercato. L’intelligenza artificiale non sostituisce il giudizio umano, ma lo potenzia, eliminando la parte più onerosa e ripetitiva del lavoro.

Senza automazione non è possibile procedere

L’acquisizione risponde anche a una dinamica più ampia. Il settore life sciences sta vivendo un aumento esponenziale della produzione di contenuti, spinto dall’AI generativa e dalla necessità di comunicare in modo più rapido e personalizzato. Senza automazione, i processi MLR rischierebbero di diventare insostenibili. Veeva Falcon MLR nasce proprio per evitare questo scenario, offrendo una soluzione scalabile, integrata e conforme alle normative internazionali.