Vecton integra elettrico e HVAC per gestire impianti complessi

Vecton S.p.A. rappresenta una delle operazioni industriali più significative degli ultimi anni nel settore dell’impiantistica italiana. Non è un nuovo marchio, ma la costruzione di un gruppo integrato che unisce competenze elettriche, meccaniche, HVAC, automazione e impianti speciali in un’unica piattaforma nazionale.

Il suo obiettivo è chiaro: diventare il punto di riferimento per la gestione di sistemi impiantistici complessi,. Quelli che alimentano industrie, infrastrutture critiche, grandi edifici del terziario e contesti in cui continuità operativa, sicurezza e qualità non sono negoziabili.

Vecton nasce dall’aggregazione di cinque realtà italiane

Vecton nasce dall’aggregazione di realtà italiane altamente specializzate — Arcon, Exim, GMG Elettrotecnica, Reggio Calor e SIEM — che nel 2025 hanno generato insieme circa 50 milioni di euro di fatturato. L’idea alla base è semplice e potente. Unire competenze verticali per rispondere a un mercato che richiede soluzioni integrate, capacità esecutiva e presidio dell’intero ciclo di vita degli impianti.

Opera in un settore dove elettrico e meccanico convergono sempre di più, dove l’elettrificazione avanza e dove l’intelligenza artificiale entra nella gestione degli impianti. Si propone, quindi, come interlocutore unico, capace di progettare, installare, manutenere e gestire sistemi mission‑critical su scala nazionale.

Il contesto in cui si inserisce è in piena trasformazione

L’impiantistica italiana sta affrontando una crescente complessità tecnica. La richiesta di continuità operativa 24/7 e l’esigenza di integrare tecnologie avanzate in edifici, fabbriche e infrastrutture. La transizione energetica, lo sviluppo delle reti intelligenti, la diffusione di sistemi HVAC ad alta efficienza e l’adozione di soluzioni digitali stanno ridisegnando il settore. Vecton nasce per rispondere a questa evoluzione, con un modello industriale fondato su eccellenza operativa, sviluppo manageriale e crescita per acquisizioni.

Governance affidata a figure con esperienza consolidata

La governance è affidata a due figure con esperienza consolidata. Si tratta di Cristiano Musi, Chief Executive Officer, e Stefano Mannoni, Chief Financial Officer. Il loro compito sarà accompagnare gli imprenditori delle società partecipate in un percorso di crescita strutturata, favorendo lo scambio di competenze e la creazione di un’identità industriale condivisa.

Vecton è anche il primo progetto di Newman Holding, la holding di capitale permanente fondata da Agostino Trapani e Carlo Leone. Punta a costruire gruppi industriali nei business services attraverso crescita organica e acquisizioni mirate. Il nome stesso Vecton, richiama l’idea di orientamento, energia e direzione: una piattaforma che guida il settore senza snaturare le eccellenze che la compongono.

Il gruppo si rivolge a clienti industriali, infrastrutturali e del terziario che necessitano di un partner capace di garantire continuità operativa, presidio tecnico e interventi rapidi. In un mercato frammentato, Vecton offre ciò che spesso manca: una struttura solida, scalabile, con competenze integrate e una visione industriale di lungo periodo. La presenza di un finanziamento senior secured da parte di Eurazeo Global Investor conferma la solidità del progetto e la volontà di accelerare ulteriormente lo sviluppo.