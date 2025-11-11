Valtecne rafforza la governance: Luigi Ferrari Senior Advisor

Valtecne S.p.A., società della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha ampliato il CdA e nominato Luigi Ferrari come Consigliere.

Ampliamento del Consiglio di Amministrazione di Valtecne

L’Assemblea ha approvato l’incremento del numero dei componenti del Consiglio da cinque a sei. L’obiettivo è quello di rafforzare la governance e accrescere le competenze strategiche e manageriali dell’organo amministrativo.

Nomina di Luigi Ferrari

Contestualmente, è stato nominato l’Ing. Luigi Ferrari, manager di comprovata esperienza nel settore MedTech. Ha guidato per oltre dieci anni LimaCorporate S.p.A., contribuendo alla sua crescita internazionale e all’apertura di nuovi mercati. In precedenza ha ricoperto ruoli di vertice in Orthofix Medical Inc. (Nasdaq), dove è stato Presidente della divisione Global Orthopedics. Ferrari resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, insieme agli altri membri del Consiglio.

Ingresso come Investitore e Senior Advisor

Oltre al ruolo di Consigliere, l’Ing. Ferrari supporterà Valtecne come Senior Advisor, con focus su:

strategie commerciali.

sviluppo internazionale.

operazioni straordinarie nel settore medicale.

Per rafforzare l’allineamento degli interessi, ha inoltre acquisito una partecipazione in KPM S.r.l., socio di controllo della Società.

Paolo Mainetti, Amministratore Delegato di Valtecne e KPM S.r.l.

“Siamo entusiasti di accogliere l’Ing. Ferrari. Il suo ingresso come Consigliere, Senior Advisor e investitore rappresenta un segnale concreto della fiducia nel nostro progetto di crescita. Grazie alla sua esperienza internazionale nel MedTech, potremo accelerare l’espansione e consolidare la nostra leadership nel settore medicale.”

Luigi Ferrari nuovo consigliere e senior advisor

“Sono felice di mettere a disposizione la mia esperienza per accompagnare Valtecne in un percorso di crescita ambizioso e sostenibile. La visione strategica, l’eccellenza operativa e l’impegno per la qualità sono basi solide per accelerare l’espansione aziendale.”

Il verbale dell’Assemblea è disponibile presso la sede sociale (Berbenno di Valtellina, Via al Campo Sportivo 277), sul sito www.valtecne.com (sezione Investors/Info per Azionisti/Assemblee) e su Borsa Italiana.

Chi è Valtecne

Fondata nel 1983, Valtecne è leader nella meccanica di alta precisione. Produce componenti per il settore medicale (strumenti chirurgici ortopedici e componenti impiantabili). E inoltre per diversi ambiti industriali (trasmissioni di potenza, automotive, energia). Al 31 dicembre 2024, Valtecne ha registrato: Valore della Produzione: €29,9 milioni, EBITDA Adjusted: €7,5 milioni, EBITDA margin: 25,1%