Valtecne porta l’eccellenza meccanica italiana a Orthomanufacture 2026

Valtecne è tra i protagonisti di Orthomanufacture 2026, il congresso europeo dedicato alla produzione di impianti e strumenti chirurgici che ogni anno riunisce a Lione l’intera filiera del medtech. Non una semplice fiera, ma un luogo d’incontro specializzato dove convergono produttori di dispositivi ortopedici, aziende di meccanica di precisione, fornitori di tecnologie avanzate. E inoltre centri di ricerca, università, ingegneri clinici e buyer internazionali. È qui che si discutono le nuove frontiere della chirurgia, si osservano le evoluzioni tecnologiche e si costruiscono partnership strategiche per il futuro del settore.

La presenza di Valtecne assume un significato particolare

Dal 1983 l’azienda di Berbenno di Valtellina, è attiva nella meccanica di alta precisione. A Lione porta una selezione delle sue soluzioni più avanzate per il settore medicale: strumenti chirurgici destinati alla chirurgia dell’anca, del ginocchio, della spalla, oltre a componenti per la colonna vertebrale e la traumatologia. Si tratta di prodotti che richiedono tolleranze micrometriche, materiali certificati e processi produttivi estremamente rigorosi, frutto di tecnologie di fresatura, tornitura e rettifica di ultima generazione.

Orthomanufacture per Valtecne è un’occasione per mostrare la qualità dei propri strumentii e la solidità del suo modello industriale. Un modello che unisce precisione, innovazione e capacità di lavorare materiali complessi come titanio, acciai medicali e superleghe. Accanto all’azienda madre sarà presente anche Utilità S.r.l., realtà del Gruppo specializzata in soluzioni dentali e maxillo‑facciali, ampliando così la proposta del gruppo lungo tutta la filiera medtech.

La fiera degli impianti ortopedici e strumenti chirurgici

La fiera, che si svolge all’Hippodrome de Lyon Parilly, è considerata un punto di riferimento per chi opera nella produzione di impianti ortopedici e strumenti chirurgici. Qui si incontrano i principali OEM europei, i fornitori di tecnologie additive, i produttori di coating avanzati, le aziende specializzate nella miniaturizzazione e nella robotica chirurgica. Per le imprese meccaniche come Valtecne, Orthomanufacture è un ambiente ideale per consolidare relazioni, entrare nelle supply chain internazionali, confrontarsi sulle normative MDR. E inoltre intercettare le tendenze che stanno ridisegnando il settore.

Come sottolinea l’Amministratore Delegato Paolo Mainetti, la partecipazione all’evento è un tassello fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo. La fiera permette di rafforzare la visibilità internazionale, consolidare il posizionamento nella filiera ortopedica europea e sviluppare nuove relazioni con partner e clienti. È un momento di confronto diretto con i principali attori del settore, utile per cogliere le evoluzioni tecnologiche e orientare lo sviluppo futuro dell’azienda.

Valtecne arriva a Orthomanufacture 2026 con una storia solida alle spalle e una visione chiara: continuare a crescere nel settore medicale. E inotre ampliare la propria presenza internazionale e sviluppando soluzioni sempre più innovative e performanti. In un mercato che richiede precisione assoluta, affidabilità e capacità di innovare, l’azienda valtellinese conferma il suo ruolo di eccellenza italiana nella meccanica medicale.