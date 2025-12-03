Valsoia acquisisce il 70% di Kele & Kele a caccia di kefir

Valsoia S.p.A. (EXM: VLS), quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 70% di Kele & Kele d.o.o.. La storica azienda slovena produce e distribuisce il kefir a marca “Krepko”, leader di mercato in Slovenia. L’operazione, dal valore iniziale di circa 3 milioni di euro per il 70% della società (Enterprise Value totale pari a 5,4 milioni di euro), segna l’ingresso di Valsoia nel mercato europeo del kefir. Un esordio trainato dalla domanda di alimenti salutistici e naturali. Il restante 30% rimarrà agli attuali soci fondatori, che continueranno a supportare la gestione per almeno tre anni, garantendo il trasferimento di competenze e know-how produttivo. Al termine, Valsoia avrà la facoltà di acquisire anche la quota residua. L’operazione è stata finanziata interamente con risorse proprie.

Kele & Kele d.o.o. e la marca “Krepko”

Fondata nel 1992 vicino a Lubiana dalla famiglia Kelečevič, Kele & Kele è specializzata nella produzione di kefir tradizionale secondo il metodo caucasico. Il kefir “Krepko” contiene oltre 30 probiotici e viene proposto anche in versioni bio e delattosate. Con una quota di mercato del 30,2% a valore e una crescita annua del +3,5%, “Krepko” è il numero uno in Slovenia. La copertura distributiva è superiore al 75% nel canale modern trade. Inoltre il prodotto ha una presenza consolidata nei canali out of home e door to door (Fonte Nielsen IQ, giugno 2025).

Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di Valsoia

“L’acquisizione di ‘Krepko’ rappresenta un’operazione di grande valore strategico. Entriamo nel dinamico mercato del kefir con la marca leader in Slovenia, riconosciuta per il suo posizionamento premium e autentico. Rafforziamo così la nostra presenza diretta in Europa e ampliamo la diversificazione del gruppo sotto l’ombrello dei prodotti salutistici e funzionali, accelerando la crescita all’estero e in Italia.”