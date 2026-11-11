Unilever sbarca su TikTok Shop alla conquista della Gen Z

Per anni TikTok è stato considerato il regno della Generazione Z. Oggi, però, la piattaforma è diventata un canale commerciale sempre più rilevante anche per un pubblico adulto. È in questo scenario che Unilever Italia ha deciso di aprire il proprio negozio su TikTok Shop, partendo dai marchi Sunsilk e Regenerate. La scelta non riguarda soltanto la vendita online. È il tassello italiano di una strategia globale che mette i social al centro del percorso d’acquisto. Dalla scoperta del prodotto alla conversione, tutto può avvenire all’interno della stessa esperienza digitale.

La domanda è semplice: quale clientela vuole raggiungere Unilever?

I dati citati dall’azienda raccontano una realtà diversa dagli stereotipi. Su TikTok Shop gli over 40 generano il 41% del valore complessivo degli acquisti, una quota superiore a quella registrata nell’e-commerce tradizionale. La piattaforma non è quindi frequentata soltanto dai più giovani. È uno spazio dove convivono generazioni diverse accomunate dall’abitudine di informarsi attraverso contenuti, creator e community. La categoria beauty è una delle più forti. Secondo NielsenIQ, un utente su tre ha acquistato cosmetici o make-up attraverso la piattaforma, mentre shampoo e prodotti per la cura dei capelli risultano tra gli articoli più richiesti.

TikTok non è più un esperimento

A spiegare la logica dell’operazione è Fabrizio Beraldi, Head of Sales di Unilever Italia: «Con TikTok Shop, Unilever vuole sperimentare un nuovo modello capace di rendere l’esperienza di acquisto più immediata, coinvolgente e coerente con i comportamenti digitali degli e-shoppers». Le sue parole confermano che l’obiettivo non è solo vendere di più. L’azienda vuole essere presente dove oggi nascono i trend e dove i consumatori scoprono prodotti e marchi.

La decisione italiana si inserisce inoltre in una direzione precisa scelta dal gruppo a livello internazionale. Nel 2025 il nuovo CEO globale Fernando Fernandez ha annunciato una forte accelerazione sugli investimenti nei social media e nei creator. Secondo quanto riportato da Forbes, Unilever intende destinare circa il 50% del budget media ai canali social e aumentare in modo significativo il ricorso all’influencer marketing. L’obiettivo dichiarato è costruire una “desire at scale”, cioè generare desiderabilità attraverso conversazioni, contenuti e raccomandazioni diffuse. Non si tratta quindi di una scelta nata in Italia. È l’applicazione locale di una strategia globale chiamata “Social First”. La stessa Unilever definisce i social come luoghi di ascolto, sperimentazione e co-creazione, capaci di orientare innovazione, marketing e sviluppo dei prodotti.

Nel resto del mondo il gruppo è già attivo da tempo nel social commerce. Nel Regno Unito, per esempio, TikTok Shop viene utilizzato per sostenere il lancio di nuovi prodotti beauty e home care, trasformando i contenuti dei creator in vendite dirette. Secondo Unilever, la piattaforma consente di ridurre la distanza tra ispirazione e acquisto. Anche in Asia e in Cina il fenomeno è ormai consolidato. La multinazionale ha dichiarato che nel 2025 piattaforme come TikTok Shop e Douyin hanno registrato crescite superiori al 50%, diventando motori sempre più importanti per il business digitale. Più che una semplice apertura di un nuovo canale di vendita, dunque, lo sbarco di Unilever su TikTok Shop rappresenta un cambio di paradigma. I consumatori non cercano più i prodotti soltanto sugli scaffali o sui marketplace. Li scoprono mentre guardano video, seguono creator o partecipano a una conversazione online.

Ed è proprio lì che Unilever ha deciso di andare a incontrarli.