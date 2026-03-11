Unieuro rafforza l’organizzazione con nuove nomine

Unieuro, distribuzione di elettronica di consumo (Fnac Darty), ha avviato cambi organizzativi con sette nomine chiave. Obiettivo? Rafforzare risorse umane e sistemi informativi in una fase di trasformazione industriale e consolidamento finanziario dopo l’acquisizione da parte del gruppo europeo.

Il percorso di evoluzione organizzativa di Unieuro è volto a rafforzare il focus e l’efficacia delle funzioni People & Culture e ICT. Sette nuove nomine: tre nell’area People & Culture, a diretto riporto di Paolo Botticelli, Chief People & Culture Officer, e quattro nell’area ICT, a diretto riporto di Luigi Pontillo, Chief Information Officer.

Nomine che contribuiranno a sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici della società e del gruppo di appartenenza, Fnac Darty, operatore europeo nella distribuzione di elettronica di consumo e servizi.

Area People & Culture: tre nomine per sostenere trasformazione e crescita

Laura Bevilacqua assume la carica di People Management Director. Nel suo nuovo ruolo avrà il compito di tradurre la strategia HR in azioni operative, supervisionando aree come HR Business Partnering, People Acquisition, Front Office e Workforce Planning.

Sara Mambelli è stata nominata People Administration & Total Reward Director e avrà la responsabilità del corretto funzionamento dei processi amministrativi HR e del payroll, del presidio degli aspetti legali del rapporto di lavoro, oltre al supporto alle politiche retributive e alla definizione del budget.

Serena Rossi assume invece il ruolo di Talent & Change Management Director. Coordinerà lo sviluppo delle competenze delle persone, i processi di Training & Development e il Talent Management. Sotto la sua guida rientreranno anche le attività di Employee Engagement e l’innovazione digitale HR a supporto dell’evoluzione culturale e organizzativa.

Area ICT: quattro nomine per accelerare l’innovazione tecnologica

Nell’area ICT, Marco Angioletti assume la carica di ICT Omnichannel Director. Sarà responsabile dell’ecosistema applicativo omnicanale, dell’integrazione delle piattaforme e della continuità dei sistemi a supporto dei touchpoint digitali e fisici.

Marco Pegolo è stato nominato Business Intelligence & Data Platform Director. Guiderà l’evoluzione delle piattaforme dati e delle soluzioni di intelligenza artificiale, con il compito di rafforzare la governance del dato e le architetture cloud e AI.

Riccardo Torchio assume il ruolo di ICT Core Systems Director e guiderà l’evoluzione dei sistemi core aziendali, garantendo affidabilità, integrazione e continuità operativa delle piattaforme.

Francesco Privitera è stato nominato ICT Retail Channel & TLC Director, con responsabilità sulle infrastrutture tecnologiche dei pv e sulle tlc aziendali. E inotre assicurando stabilità delle reti, sicurezza e uniformità degli standard tecnici.

Unieuro: un gruppo in trasformazione dopo l’acquisizione europea

I cambi organizzativi si inseriscono nel percorso di trasformazione avviato negli ultimi anni. Nel 2024 Fnac Darty ha completato l’acquisizione della società italiana arrivando a detenere circa il 96,7% del capitale. Operazione che ha portato anche al delisting di Unieuro dalla Borsa italiana. L’integrazione ha dato vita a uno dei principali poli europei nel retail di elettronica, con ricavi potenziali superiori a 10 miliardi di euro e oltre 1.500 negozi in diversi Paesi. Dal punto di vista economico, Unieuro negli ultimi bilanci disponibili ha registrato ricavi per circa 2,6 miliardi di euro.

L’utile netto adjusted è di circa 18,7 milioni, la posizione finanziaria netta positiva di circa 44,5 milioni, segnale di una struttura finanziaria solida e con liquidità disponibile. Anche il gruppo Fnac Darty, che controlla la società, ha mostrato un andamento stabile con vendite vicine agli 8 miliardi di euro e margini operativi in miglioramento- Otre a una posizione finanziaria rafforzata e capacità di generare cassa.

Struttura e presenza sul mercato

Con sede a Forlì, Unieuro è il leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Grazie a un modello omnicanale che integra oltre 270 negozi diretti, più di 250 punti vendita affiliati e la piattaforma e-commerce unieuro.it. L’azienda dispone inoltre di piattaforme logistiche a Piacenza e Colleferro e impiega circa 5.400 dipendenti. In questo contesto, il rafforzamento delle aree People & Culture e ICT rappresenta un passaggio strategico per sostenere l’integrazione con il gruppo europeo. E inoltre sviluppare nuove competenze digitali e accompagnare la crescita futura del retailer italiano nel mercato dell’elettronica di consumo.