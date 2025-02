Unidata sottoscrive finanziamento per Unitirreno

Unidata operatore dei settori Tlc, cloud e IoT, ha sottoscritto un contratto di finanziamento da 57 milioni di euro per Unitirreno. Quest’ultima è la joint venture tra Unidata e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG (IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR.

L’operazione, garantita da Intesa Sanpaolo (Banca Agente) e Banco BPM, è suddivisa in tre linee di credito

50 milioni di euro per investimenti infrastrutturali (Capex), garantiti al 50% da SACE tramite Garanzia Archimede.

5 milioni di euro per la Debt Service Reserve Facility (DSRF).

2 milioni di euro per la gestione dell’IVA.

Il progetto: un’infrastruttura digitale strategica nel Mediterraneo

I fondi sosterranno quindi la realizzazione di un cavo sottomarino in fibra ottica che collegherà Mazara del Vallo a Genova, con snodi a Roma-Fiumicino e Olbia. E’ il primo sistema Open Cable a 24 coppie di fibre ottiche nel Mediterraneo, esteso su 1.030 km. Ha l’obiettivo quindi di rispondere alla crescente domanda di banda larga a livello nazionale e anche internazionale.

Roberto Giacometti, Consigliere di Amministrazione di Unitirreno e CFO di Unidata

“L’ottenimento di questo finanziamento segna un passo decisivo per Unitirreno e il futuro digitale dell’Italia. Inoltre grazie a questo supporto, acceleriamo la realizzazione di un’infrastruttura strategica che consoliderà il ruolo dell’Italia come hub centrale delle Tlc nel Mediterraneo. La posa del primo tratto di cavo a Fiumicino rappresenta un momento chiave per il nostro progetto e per il sistema digitale del Paese”.

Garanzia Archimede di SACE: supporto all’innovazione e alla transizione digitale

La Garanzia Archimede di SACE sostiene quindi le imprese italiane negli investimenti in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, contribuendo anche alla competitività del sistema economico nazionale.

Advisor e consulenti coinvolti

Unitirreno è stata assistita dall’Avv. Valentina Canalini di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato.

Unidata è stata supportata dall’Avv. Italo De Santis dello Studio Legale Chiomenti.

Gli Istituti Bancari sono stati seguiti dall’Avv. Angelo Alfonso Speranza dello Studio Legale Grimaldi Alliance.

Equita, con un team guidato dalla Dott.ssa Silvia Barone e dal Dott. Francesco Botti, ha agito come financial advisor di Unitirreno.