Unidata sigla una partnership strategica negli Emirati Arabi Uniti

Unidata è un operatore dei servizi di Tlc, cloud e IoT, quotato su Euronext Milan – Segmento STAR. Oggi sogla una partnership commerciale e strategica con Serdal Holding LLC, società di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti (UAE). L’intesa rappresenta un passaggio chiave nel percorso di internazionalizzazione del Gruppo. Consente a Unidata di entrare in uno dei mercati più dinamici a livello globale, caratterizzato da forti investimenti in infrastrutture digitali avanzate. E inoltra smart services, cloud, Internet of Things e Intelligenza Artificiale.

Perchè questa partnership

La partnership è orientata all’esplorazione delle opportunità di business nel mercato locale. Durante la missione istituzionale ad Abu Dhabi, Unidata ha incontrato potenziali clienti e operatori di rilievo, riscontrando anche un interesse concreto verso le proprie soluzioni tecnologiche. E in particolare in ambito IoT, anche da parte di realtà attive nei servizi pubblici essenziali.

Nel corso della visita, il Presidente e CEO Renato Brunetti, ha approfondito le strategie di sviluppo degli Emirati Arabi Uniti. Questo grazie anche a un incontro con l’Ambasciatore Italiano negli UAE. Quest’ultimo ha confermato piena disponibilità a supportare Unidata nel rafforzamento delle relazioni istituzionali e industriali locali. Facilitando, inoltre così, ulteriori contatti con i principali player del settore digitale.

In base ai termini dell’accordo, Serdal Holding supporterà Unidata nello sviluppo del business negli Emirati Arabi Uniti. Ne agevolerà l’accesso al mercato e contribuendo alla promozione e commercializzazione dei servizi del Gruppo. La collaborazione si inserisce in un contesto caratterizzato da importanti iniziative nei settori dei Data Center. E inoltre dell’Intelligenza Artificiale, ambiti strategici per il Paese e destinatari di investimenti stimati in decine di miliardi di dollari.

Chi è Serdal Holding LLC

Serdal Holding LLC, con sede ad Abu Dhabi, è guidata dal Chairman H.H. Sheikh Hamdan Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan. E’ membro della Famiglia Reale degli Emirati Arabi Uniti. Serdal H. è rappresentata dal CEO Ali Abdulla Ali Saeed Almazrouei. Il Gruppo opera nella promozione e nello sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori chiave dell’economia emiratina e internazionale. Questo grazie a una consolidata rete di relazioni istituzionali e industriali. L’accordo è stato firmato dal Presidente e CEO di Unidata, Renato Brunetti, a conclusione di un intenso lavoro svolto con Federico Cervellini, Direttore Esecutivo delle Partnership Strategiche Internazionali di Serdal Holding LLC.

Renato Brunetti

“La missione ad Abu Dhabi ci ha confermato, quindi, l’elevato potenziale del mercato degli Emirati Arabi Uniti e l’interesse verso le soluzioni tecnologiche sviluppate da Unidata. La partnership con Serdal Holding rappresenta un passo concreto nel nostro percorso di crescita internazionale. Ci consente, inoltre, di operare in un ecosistema fortemente orientato all’innovazione digitale, agli investimenti infrastrutturali e allo sviluppo tecnologico. Per Unidata si apre una nuova fase di sviluppo, pienamente coerente con la nostra strategia di lungo periodo.”