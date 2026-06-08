UNGUESS accelera con Testbirds per la qualità digitale

UNGUESS compie un passo decisivo nella sua crescita internazionale acquisendo Testbirds, storico leader del crowdtesting nell’area DACH e Benelux. L’operazione, che segue l’ingresso in Francia con Ferpection, consolida la strategia di UNGUESS di costruire un unico polo europeo dedicato alla Digital Quality. Un polo capace di integrare AI, crowd insights e validazione nel mondo reale.

Il nuovo gruppo opera oggi in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, con un fatturato aggregato di circa 20 milioni di euro. Il team è forte di cento professionisti e oltre 500 clienti enterprise tra cui BMW, Allianz, Generali, LVMH, Pirelli, Sky e Intesa Sanpaolo.

Il crowdtesting nel cuore dei processi digitali

Testbirds, fondata a Monaco nel 2011, ha sviluppato un modello scalabile basato sul principio “Testing Reality”, grazie alla piattaforma proprietaria The Nest. Oltre a una community globale di oltre un milione di tester distribuiti in 193 Paesi. I suoi servizi spaziano dal QA end‑to‑end alla UX, dall’accessibilità ai test su dispositivi IoT, fino alla preparazione dei modelli di AI e agenti intelligenti. UNGUESS, nata nel 2015 dal Politecnico di Milano, è stata la prima realtà italiana a portare il crowdtesting nel cuore dei processi digitali. Integrando test funzionali, AI training e cybersecurity attraverso una piattaforma che unisce tecnologia e intuizione umana.

L’acquisizione permette di unificare le community TRYBER e The Nest, creando una rete globale di tester e dispositivi senza precedenti. Questo consente di sottoporre i modelli di AI a stress test realistici su migliaia di configurazioni, mantenendo l’elemento umano come parametro finale di qualità e sicurezza.

L’offerta si arricchisce con i servizi IoT e connected‑device testing di Testbirds. Servizi che si integrano con le soluzioni di AI Training e UNGUESS Security, la business line che coordina oltre 200 ethical hacker in crowdsourcing.

La creazione di un ecosistema nuovo

Per il CEO Federico Malvezzi, l’AI sta cambiando radicalmente i paradigmi della qualità software e richiede validazioni distribuite, su dispositivi fisici e con utenti reali. L’unione con Testbirds crea un ecosistema in cui l’AI accelera i processi, ma l’intuizione umana resta la fonte di verità.

Il Founder & Executive Chairman Luca Manara sottolinea che UNGUESS non è più un player italiano che guarda all’estero. E’ un riferimento europeo capace di accompagnare i grandi clienti globali nella trasformazione digitale.

Il brand Testbirds resterà attivo nell’area DACH durante la fase di transizione, mentre a livello globale il gruppo opererà sotto il marchio UNGUESS. Nei prossimi anni sono previste ulteriori operazioni di M&A per espandere la presenza in altri mercati strategici e consolidare la leadership europea nella qualità digitale.