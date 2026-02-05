Una Nave di Libri per Barcellona: il viaggio dove le storie salpano davvero

Dal 21 al 25 aprile la magia torna a bordo: da Civitavecchia salpa Una nave di libri per Barcellona, il viaggio letterario che da anni unisce il piacere della lettura alla bellezza del viaggio. L’iniziativa, organizzata da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, Grimaldi Lines Tour Operator . E con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, dell’ANP e di Rai Libri. Lettori, appassionati e curiosi nel cuore di una delle feste più affascinanti del mondo: la Festa di Sant Jordi, che coincide con la Giornata Mondiale del Libro.

Civitavecchia Barcellona by… libri e rose

La nave partirà da Civitavecchia e, dopo una sosta a Porto Torres il 22 aprile per imbarcare i viaggiatori provenienti dalla Sardegna, approderà a Barcellona il 23 aprile. Quel giorno la città si trasforma in un enorme festival diffuso. Le strade si riempiono di libri e rose, secondo la tradizione che vuole che gli uomini regalino una rosa e ricevano in cambio un libro. Un rito semplice e poetico che ogni anno richiama migliaia di persone e che rende Barcellona un luogo unico per chi ama le storie.

A bordo, il viaggio diventa un’esperienza culturale immersiva: presentazioni, dialoghi, spettacoli, incontri ravvicinati con scrittori e artisti italiani e catalani. Hanno già confermato la loro presenza Michela Marzano, Gabriella Genisi, Roberto Riccardi, Bernardina Rago, Angelica Grivel Serra, Valentí Gómez i Oliver, Bruno Luverà. E inoltre Gianluca Medas, Beppe Convertini, Valentina De Rosa e lo chef Kumalè, intervistato da Bruno Gambacorta. Una volta a Barcellona, ci sarà anche una passeggiata gastronomica e letteraria guidata da Alessandro Castro, per scoprire la città attraverso sapori, storie e angoli meno conosciuti.

L’idea alla base di Una nave di libri è semplice e visionaria allo stesso tempo.

L’iniziativa vuole trasformare il viaggio in un’occasione di condivisione culturale, dove il libro diventa compagno di strada e pretesto per creare legami. Un’intuizione che Leggere:tutti ha coltivato molto prima che il turismo esperienziale diventasse una tendenza. Come ricordava Tiziano Terzani, “i migliori compagni di viaggio sono i libri”, ma quando si viaggia insieme, le storie si moltiplicano e diventano un patrimonio comune.

Questa iniziativa nasce dopo l’esperienza pionieristica di Un treno di libri per Napoli, che tra il 2007 e il 2008 portò cinquecento viaggiatori a Galassia Gutenberg. Nel 2010 la prima edizione della Nave di libri ha inaugurato un format che negli anni ha coinvolto alcuni dei più importanti protagonisti della cultura italiana. I premi Strega Emanuele Trevi e Nicola La Gioia a Melania Mazzucco, Valeria Parrella, Carlo Lucarelli. E inoltre i musicisti come Teresa De Sio, Mimmo Locasciulli, Eugenio Bennato. E agli attori Isabella Ragonese e chef come Gennaro Esposito.

Accanto alla Nave di libri, Leggere:tutti ha creato altri format che hanno rinnovato il rapporto tra libri, pubblico e luoghi. aMare Leggere, il festival della lettura per studenti sul mare, in programma nel 2026 dal 24 al 27 marzo e dal 5 all’8 maggio, e Food&Book, il festival dedicato al libro e alla cultura gastronomica. Quest’ultimo ha visto la partecipazione di grandi chef come Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia. A queste iniziative si aggiungono i viaggi con gli scrittori, gli appuntamenti di Scrittori in Campagna e incontri che continuano oltre la durata degli eventi, creando relazioni autentiche tra autori e lettori.

Il viaggio del 21–25 aprile è proposto a partire da 579 euro a persona in cabina e camera doppia.

Per informazioni e prenotazioni: +39 06 44254205 – info@leggeretutti.it

Sito ufficiale: http://www.leggeretutti.eu/