Uber Eats cede: accordo storico con i sindacati per i rider

Accordo storico tra sindacati e Uber Eats: maggiori tutele per i rider della Gig economy. Lo hanno deciso Uiltemp e Uiltrasporti che celebrano questa intesa presso il Ministero del Lavoro. Rappresenta un primo passo importante verso una maggiore tutela dei lavoratori della Gig economy. L’accordo unico riconosce, per la prima volta, diritti fondamentali e garanzie di sicurezza per i rider, finora trattati come lavoratori autonomi privi delle protezioni tipiche del lavoro subordinato.

Uber Eats: un passo avanti per i diritti dei lavoratori digitali

Dopo un lungo negoziato, l’accordo prevede risarcimenti per i licenziamenti causati dalla cessazione delle attività di Uber Eats in Italia e include incentivi economici fino a 11.500 euro. Inoltre include programmi di formazione per supportare la ricollocazione dei rider nel mercato del lavoro.

Accordo storico con i sindacati, un futuro migliore per i rider Uber

Questo passo segna anche un primo avanzamento verso una maggiore sicurezza sul lavoro e una regolamentazione più stringente delle condizioni di impiego nel settore delle piattaforme digitali. Questo in linea con la recente direttiva europea sui lavoratori delle piattaforme. I sindacati hanno sottolineato che l’obiettivo è estendere queste conquiste a tutti i lavoratori coinvolti in forme di lavoro precario e atipico.