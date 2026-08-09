Tyche Bank finanzia la crescita di ARAV: il fashion italiano accelera verso i 100 milioni di fatturato

La notizia di agosto arriva dal cuore del sistema finanziario italiano e riguarda una delle realtà più dinamiche del fashion nazionale. Tyche Bank, istituto specializzato nella finanza d’impresa e nelle operazioni complesse, ha perfezionato un finanziamento chirografario a favore di ARAV S.r.l.. Quest’ultimo controlla marchi noti come Silvian Heach e John Richmond. Un’operazione che non si limita a sostenere un piano industriale, ma che diventa una vera e propria leva strategica per la crescita del gruppo campano.

ARAV, fondata nel 2002 a San Vitaliano, ha chiuso l’ultimo esercizio con 54 milioni di ricavi consolidati, un EBITDA di 7 milioni, un EBIT di 4,6 milioni e un utile netto di 1,1 milioni. Numeri che raccontano una crescita sostenibile e una redditività in progressivo rafforzamento. Il finanziamento di Tyche Bank arriva in un momento cruciale. Il gruppo punta a raggiungere 100 milioni di euro di fatturato entro tre anni. Come? Attraverso espansione retail, internazionalizzazione, innovazione di prodotto, rafforzamento dell’e‑commerce e acquisizioni selettive di nuovi marchi e licenze.

Il sostegno della banca rappresenta una vera milestone

Non solo perché conferma la solidità del progetto industriale, ma perché genera un effetto reputazionale immediato: clienti, fornitori e stakeholder percepiscono un gruppo più forte, più credibile, più strutturato. È un segnale che nel fashion – settore dove fiducia e continuità sono fondamentali – può fare la differenza. Il portafoglio di ARAV è articolato in tre divisioni. John Richmond (con la linea Richmond X), Silvian Heach e la Kids division, che include marchi prestigiosi come Trussardi Junior, North Sails Kids, Roberto Cavalli Junior e Just Cavalli Junior. Un ecosistema che permette al gruppo di presidiare segmenti diversi, dal lusso contemporaneo al kidswear premium, con una strategia multibrand che oggi trova nel finanziamento di Tyche Bank un acceleratore decisivo.

L’operazione è stata condotta dal team Specialized Lending della banca, guidato da Ubaldo Soligno (nella foto) insieme a Marco Zappini. Con il supporto del team legale interno coordinato da Sebastiano Maria Gennaro e Filomena Bottigliero, oltre ai legali esterni dello studio Giovannelli e Associati. Un lavoro che conferma la capacità di Tyche Bank di costruire soluzioni finanziarie sartoriali per imprese con piani di sviluppo concreti e ambiziosi.

La CEO di ARAV, Mena Marano, parla di “tappa importante del percorso di sviluppo del Gruppo”, sottolineando come il finanziamento permetterà di accelerare investimenti e rafforzare la struttura manageriale. La General Manager, Silvia Menigatti, evidenzia la maggiore capacità di esecuzione del piano industriale. Soligno, per Tyche Bank, ribadisce la volontà dell’istituto di sostenere progetti imprenditoriali solidi e visioni strategiche orientate al lungo periodo.