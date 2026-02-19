TXT Industrial e Aerea: quando la trasformazione digitale prende quota

TXT Industrial e Aerea S.p.A. consolidano una partnership esempio di come la trasformazione digitale possa diventare un vantaggio competitivo nel settore aerospaziale. La divisione industriale del Gruppo TXT, specializzata nella gestione del dato e nello sviluppo di soluzioni software mission‑critical, affianca Aerea in un percorso che integra tecnologie avanzate, competenze ingegneristiche e una visione condivisa di innovazione.

Aiutare le aziende industriali in progetti di trasformazione sostenibili

Per TXT Industrial, questa collaborazione incarna perfettamente la propria missione. Ovvero accompagnare le aziende industriali in progetti di trasformazione sostenibili, misurabili e orientati al lungo periodo. Come sottolinea Mirco Mariani, (nella foto d lato) managing director della divisione, l’obiettivo è supportare i clienti nella gestione della complessità. E soprattutto ridurre i rischi di programma e creare valore lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Un approccio che TXT porta avanti da anni. Questo grazie a un mix unico di consulenza strategica, ingegneria software e soluzioni digitali modulari pensate per connettere PLM, MES, ERP e sistemi IoT in un unico ecosistema coerente.

Chi è Aerea

Fondata nel 1927 e protagonista nei principali programmi internazionali di difesa, porta la solidità di un’azienda che da quasi un secolo progetta e produce componenti aerospaziali. Oltre a equipaggiamenti di ruolo e sistemi logistici per velivoli ad ala fissa e rotante. L’integrazione tra la tradizione industriale di Aerea e le tecnologie di TXT Industrial punta a rafforzare la governance del ciclo di vita del prodotto, migliorare la tracciabilità e garantire una gestione strutturata dei dati tra tutte le funzioni aziendali.

Elemento centrale della collaborazione è l’adozione di SmartGate

Si tratta della SmartApp della suite SmartThread di TXT Industrial, progettata per rendere coerenti e integrati i flussi informativi lungo l’intero Digital Thread. Nel settore Aerospace & Defense la tracciabilità è un requisito imprescindibile. La supply chain è estesa e regolamentata, la capacità di trasformare dati eterogenei in informazioni strutturate diventa un fattore critico di successo. Con SmartGate Aerea può garantire qualità, unicità e coerenza del dato, riducendo errori e ridondanze e migliorando la collaborazione con partner e fornitori.

Luigi Salerno, Sales Director di TXT Industrial

L’implementazione di SmartGate dimostra come un Digital Thread ben costruito possa migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei processi ingegneristici.

Una visione condivisa anche da Matteo Ghiglio, Product Manager della divisione. Ghiglio sottolinea come la digitalizzazione in ambito aerospace sia prima di tutto una trasformazione culturale e organizzativa, oltre che tecnologica. Questa partnership rappresenta un modello di collaborazione tra un fornitore tecnologico con competenze end‑to‑end e un’azienda aeronautica di eccellenza. Un esempio di come la trasformazione digitale, se guidata da una strategia chiara e da strumenti adeguati, possa rafforzare la competitività dell’industria aerospace italiana in un contesto globale sempre più complesso e regolamentato.