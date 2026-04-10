Turkish Airlines si rinnova: nuove nomine ai vertici

Turkish Airlines apre un nuovo capitolo della sua storia con un importante rinnovamento della Direzione Esecutiva. Segna così un passaggio strategico per consolidare la propria posizione tra i leader mondiali dell’aviazione. La compagnia di bandiera turca ha infatti annunciato due nomine di grande rilievo. Il Prof. Murat Şeker diventa Chairman of the Board of Directors e Ahmet Olmuştur come nuovo Chief Executive Officer.

Prof. Murat Şeker: un economista globale alla guida del board

La nomina di Prof. Murat Şeker (nella foto di apertur) rappresenta la continuità di un percorso iniziato anni fa all’interno della compagnia. Dopo aver ricoperto ruoli chiave nelle aree finanziarie, tra cui quello di Chief Financial Officer, Şeker assume ora la presidenza del Board e dell’Executive Committee. La sua carriera è un intreccio di competenze accademiche e operative. Laurea in Ingegneria Industriale, master e dottorato in Economia, un’esperienza internazionale come economista presso la World Bank, e incarichi di vertice in istituzioni finanziarie come Ziraat Bank.

Dal 2016 in Turkish Airlines, ha guidato funzioni cruciali come tesoreria, procurement e relazioni con gli investitori, contribuendo alla solidità finanziaria del gruppo. Dal 2024 è membro del Financial Advisory Council di IATA, di cui è diventato Presidente nel 2025. Un profilo che unisce visione strategica, conoscenza dei mercati globali e una profonda esperienza nel settore dell’aviazione.

Ahmet Olmuştur: dal call center alla guida della compagnia

La storia professionale di Ahmet Olmuştur è una di quelle che raccontano l’essenza stessa di Turkish Airlines: crescita, dedizione e visione. Entrato in azienda nel 2000 con un ruolo part-time al call center, ha scalato ogni gradino della struttura commerciale fino a diventare Chief Commercial Officer. Ora assume la carica di CEO, portando con sé un bagaglio di competenze che abbraccia revenue management, pricing, marketing, customer experience e sviluppo del network.

La sua formazione internazionale – con un MBA svolto tra New York, Londra e Parigi – si riflette in un approccio moderno e orientato all’innovazione. Olmuştur ha contribuito in modo determinante alla crescita del brand Turkish Airlines, al rafforzamento del programma fedeltà Miles&Smiles e alla definizione delle strategie commerciali globali. È inoltre membro del Board di SunExpress, Turkish Technic e dell’IATA Distribution Advisory Council.

Turkish Airlines: una nuova fase per una compagnia in continua espansione

Con queste nomine, Turkish Airlines conferma la propria ambizione: continuare a crescere, innovare e offrire un servizio di eccellenza ai passeggeri. La compagnia, fondata nel 1933 con soli cinque aeromobili, oggi conta una flotta di 526 aerei e collega 358 destinazioni in 133 Paesi, un primato assoluto nel panorama mondiale. Il nuovo assetto manageriale punta a rafforzare la leadership globale del vettore, sostenuto da una visione di crescita sostenibile, risorse umane solide e un approccio orientato alla qualità del servizio. Turkish Airlines augura a Prof. Murat Şeker e Ahmet Olmuştur pieno successo nei loro nuovi incarichi, segnando l’inizio di una fase che promette di portare la compagnia ancora più lontano.