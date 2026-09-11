Tristan Delaittre alla guida dell’Hotel Eden

Dorchester Collection sceglie Tristan Delaittre come nuovo direttore generale dell’Hotel Eden, affidandogli dal 1° ottobre 2026 uno degli indirizzi più prestigiosi dell’ospitalità italiana. È una nomina che arriva nel pieno di una stagione particolarmente vivace per Roma. La Capitale infatti è sempre più meta privilegiata del turismo di fascia alta e protagonista di un rinnovato fermento internazionale.

Tristan è stato corporate director food and beverage di Dorchester Collection

Delaittre porta con sé un bagaglio di esperienze che racconta molto del suo stile manageriale: competenze solide nella gestione alberghiera. Oltre che una sensibilità profonda per la gastronomia e una visione contemporanea dell’ospitalità di lusso. Nel suo ultimo incarico come corporate director food and beverage di Dorchester Collection ha coordinato la strategia F&B dei dieci hotel del gruppo, armonizzando identità diverse e contribuendo allo sviluppo dei concept che caratterizzeranno le prossime aperture globali, da Dubai a Tokyo. Prima ancora, a Parigi, ha guidato l’offerta gastronomica di Le Meurice, lavorando con realtà d’eccellenza come il ristorante Alain Ducasse e la celebre pasticceria di Cédric Grolet.

La sua nomina all’Hotel Eden è accolta con entusiasmo da Philippe Leboeuf, Ad di Dorchester Collection. L’Ad sottolinea come Delaittre incarni perfettamente la cultura del gruppo: attenzione al dettaglio, leadership collaborativa e un’autentica passione per l’arte dell’accoglienza. Qualità che, unite alla conoscenza profonda del brand, lo rendono la figura ideale per guidare l’hotel verso una nuova fase di sviluppo.

Hotel Eden un gioiello romano

L’Hotel Eden, affacciato su Piazza di Spagna e da sempre simbolo di eleganza e stile italiano, rappresenta un palcoscenico perfetto per questa nuova avventura. Le sue 98 camere e suite luminose, molte con vista su Roma o su Villa Borghese, raccontano un lusso contemporaneo che si ritrova anche nelle esperienze gastronomiche. Come a La Terrazza, con la sua cucina creativa e la vista mozzafiato, e Il Giardino Ristorante, che celebra stagionalità e materie prime eccellenti. A completare l’offerta, The Eden Spa, un rifugio dedicato al benessere con suite private, sala relax e palestra.

E Delaittre? La sua ambizione è chiara. Punta a consolidare il prestigio dell’Eden e continuare a creare esperienze memorabili per gli ospiti, valorizzando il talento del team e la storia di un luogo che da oltre un secolo rappresenta l’essenza dell’ospitalità d’eccellenza.