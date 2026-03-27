Trevisan & Cuonzo rilancia con Antonina Giaimo nuova Dg

Quando uno studio legale decide di fare un salto di qualità, lo si capisce subito: cambia il ritmo, si alza l’asticella e si mettono le persone giuste nei posti giusti. È esattamente ciò che sta facendo Trevisan & Cuonzo, una delle firme più autorevoli del diritto commerciale e della proprietà intellettuale in Italia. Ha annunciato la nomina di Antonina Giaimo come nuova Direttrice Generale.

Una scelta che non arriva dal nulla

Antonina conosce lo Studio come pochi altri. Negli anni ha visto crescere team, clienti, sedi e complessità, contribuendo in prima persona a costruire processi, organizzazione e quella macchina operativa che permette a uno studio legale di funzionare come un orologio svizzero. Ora, con questo nuovo ruolo, il suo compito sarà ancora più strategico. Rendere Trevisan & Cuonzo sempre più efficiente, moderno e pronto alle sfide di un mercato legale che corre veloce. Nel suo nuovo incarico lavorerà fianco a fianco con Gabriele Cuonzo, Managing Partner, e con tutti i soci, occupandosi di governance, infrastrutture, sviluppo organizzativo e valorizzazione delle persone. Insomma, tutto ciò che serve per far sì che uno studio di eccellenza continui a esserlo anche nei prossimi anni.

E proprio Cuonzo sottolinea quanto questa nomina sia importante. «Antonina conosce profondamente la nostra realtà e ha una visione orientata all’innovazione. La sua nomina rappresenta un passo fondamentale nel percorso di evoluzione dello Studio». Tradotto: non è solo una promozione, è un investimento sul futuro.

Trevisan & Cuonzo: un modello organizzativo sempre più strutturato

Con questa scelta, Trevisan & Cuonzo conferma la volontà di adottare un modello organizzativo sempre più strutturato, capace di unire la solidità della tradizione con le migliori pratiche manageriali. Una direzione naturale per uno studio che, fondato nel 1993, è oggi un punto di riferimento in Europa per tutto ciò che riguarda innovazione, brevetti, tecnologia e proprietà intellettuale. Con 11 partner, 40 professionisti e sedi a Milano, Roma, Parma e Bari, lo Studio assiste aziende leader nei settori più avanzati. Dall’elettronica alla chimica, dall’automotive al fashion, passando per IT, farmaceutica, energie rinnovabili e industria alimentare.

In altre parole, Trevisan & Cuonzo continua a crescere. E lo fa con una governance più forte, una direzione più chiara e una nuova figura al timone operativo. Una figura che, conoscendo già la casa stanza per stanza, è pronta a guidarla verso il prossimo capitolo.