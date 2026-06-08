Trevisan & Cuonzo punta sull’innovazione: Accardo nuovo Innovation & AI Strategic Advisor

Trevisan & Cuonzo compie un passo importante nel proprio percorso di trasformazione tecnologica nominando Giuseppe Accardo come nuovo Innovation & AI Strategic Advisor. È una scelta che conferma la volontà dello Studio di integrare in modo strutturale l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali nei processi interni. Oltre che nei servizi offerti ai clienti, in un settore – quello legale – che sta vivendo una fase di profondo cambiamento.

Un profilo tecnico e strategico per Accardo

Accardo porta con sé 20 anni di esperienza internazionale maturata negli Stati Uniti, dove ha lavorato in IBM ricoprendo ruoli di crescente responsabilità tra San Jose e San Mateo. Il suo percorso lo ha visto impegnato nello sviluppo di soluzioni enterprise, nella progettazione di architetture tecnologiche avanzate e nella gestione di iniziative innovative. Tra queste una delle prime collaborazioni strategiche tra IBM e Amazon Web Services nel campo del cloud computing. Un profilo tecnico e strategico che oggi diventa un asset prezioso per uno studio legale che vuole anticipare le trasformazioni del mercato.

Nel nuovo ruolo, Accardo lavorerà a stretto contatto con il team IT e con il management per accelerare l’evoluzione dell’infrastruttura digitale dello Studio. E inoltre sarà impegnato nel progettare strumenti basati sull’AI e sviluppare servizi innovativi dedicati ai clienti. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla gestione e alla valorizzazione degli asset immateriali. Un ambito in cui Trevisan & Cuonzo è già riconosciuto come uno dei principali player italiani ed europei. L’obiettivo è rendere l’AI un alleato concreto per migliorare efficienza, qualità del lavoro e capacità di analisi, mantenendo sempre al centro la tutela della proprietà intellettuale.

Unire competenza giuridica, visione strategica e tecnologie avanzate

Come ha sottolineato il Managing Partner Gabriele Cuonzo, l’arrivo di Accardo rappresenta un tassello fondamentale in un percorso che punta a unire competenza giuridica, visione strategica e tecnologie avanzate. L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui operano le organizzazioni e anche il settore legale deve evolvere, adottando strumenti capaci di supportare professionisti e clienti in modo più rapido, preciso e sicuro.

Con questa nomina, Trevisan & Cuonzo conferma la propria vocazione all’innovazione e rafforza un modello organizzativo che unisce eccellenza professionale e apertura internazionale. Lo Studio, fondato nel 1993 e oggi attivo con sedi a Milano, Roma, Parma e Bari. Continua così a investire su competenze e tecnologie per consolidare il proprio ruolo tra i protagonisti europei del diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Un percorso che guarda al futuro con ambizione e consapevolezza, pronto a cogliere le opportunità offerte dall’AI e dalla trasformazione digitale.