Travel Friends rafforza la rete commerciale con tre nuovi sales

Travel Friends, tour operator specializzato esclusivamente nel mercato B2B, annuncia un importante ampliamento della propria struttura commerciale. Entrano tre nuovi sales eepresentative per offrire alle agenzie di viaggio partner un supporto ancora più efficace, costante e proattivo su tutto il territorio nazionale. Una iniziativa che si inserisce nella strategia di consolidamento del business. E inoltre ne rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell’agente di viaggio.

Chi sono i nuovi professionisti

Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino.

Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige).

Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.

Luca Riminucci, Managing Director di Travel Friends

“L’inserimento di Carlotta, Patrik e Roberto è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione B2B. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per presidiare al meglio il territorio e offrire alle agenzie un partner sempre più presente e competente. La prossimità fisica si traduce in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano.” Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta. Elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione.

Gianluca Propoli, Head of Sales di Travel Friends

“Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra distribuita strategicamente possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all’avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo un caloroso benvenuto ai nuovi Sales Representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.” Con questo ampliamento, Travel Friends conferma il proprio impegno a investire nel futuro del turismo intermediato B2B. E raforza la rete commerciale per un supporto capillare e qualificato in ogni regione d’Italia.

A proposito di Travel Friends

Travel Friends è un tour operator di proprietà 100% italiana, specializzato nell’organizzazione di viaggi individuali e di gruppo esperienziali e incentive, oltre ad attività MICE. Con oltre 1.500 gruppi gestiti ogni anno e circa 45.000 viaggiatori movimentati, offre pacchetti che spaziano dal mare alla montagna, dalle terme ai tour culturali, in Italia, Europa e nel mondo.

Travel Friends mette a disposizione delle agenzie di viaggio e dei clienti B2B una piattaforma modulare e personalizzabile per la creazione di pacchetti dinamici, combinando trasporti, hotel e servizi esperienziali. Con un team esperto e un approccio orientato alla collaborazione e alla trasparenza, l’azienda punta a semplificare l’organizzazione dei viaggi e a supportare la crescita delle agenzie partner.