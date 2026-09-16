Toduba accelera con l’acquisizione di BitQ

La crescita di Toduba entra in una nuova fase. Arriva BitQ, la società milanese attiva dal 2017 nella distribuzione di servizi digitali ed esperienze per welfare aziendale, CRAL e community. È un passaggio strategico importante per Toduba. Nata per digitalizzare il welfare e semplificare l’accesso ai Flexible Benefit, evolve da una crescita organica a un percorso industriale che integra persone, tecnologia e contenuti.

Todubaper un welfare aziendale più semplice, più veloce e più digitale

Toduba è una fintech specializzata nel rendere il welfare aziendale più semplice, più veloce e più digitale. La sua piattaforma abilita provider, issuer e distributori, permettendo loro di offrire ai dipendenti un’esperienza fluida, moderna e personalizzata. L’acquisizione di BitQ nasce proprio da questa missione: ampliare ciò che Toduba può mettere nelle mani dei suoi partner, arricchendo la relazione con l’utente finale.

BitQ porta un patrimonio di contenuti che completa la suite di Toduba

Esperienze, cultura, turismo, sport, intrattenimento sono elementi che rendono il welfare più coinvolgente e più vicino alle persone. L’unione tra le due realtà crea un gruppo capace di coprire quasi tutto il mondo degli Utility Ticket Provider, con oltre 139 realtà mappate e 120 interfacciamenti attivi. È una massa critica che permette a Toduba di servire i partner con maggiore ampiezza, maggiore velocità e maggiore scalabilità.

Il valore aggiunto è chiaro: Toduba può offrire ai propri clienti un circuito transazionale più ricco, più completo e più integrato. Le aziende che gestiscono welfare aziendale potranno proporre ai dipendenti un ventaglio di scelte più ampio, con contenuti ad alto valore percepito. E inoltre una piattaforma capace di gestire volumi crescenti senza perdere qualità. La relazione con l’utente finale diventa più forte, più continua, più significativa.

L’operazione riguarda il 100% delle quote di BitQ

I soci di BitQ reinvestono nel nuovo gruppo e mantengono i propri ruoli. Continuità, cultura e visione imprenditoriale restano, quindi, intatte. Toduba raggiunge così 75 professionisti e si prepara a superare i 100 milioni di euro di fatturato aggregato nel 2026. È un passo naturale nel percorso sostenuto da P101 SGR, investitore istituzionale della scale‑up. Toduba guarda al 2030 con una visione chiara: costruire un’infrastruttura transazionale di riferimento per il welfare digitale e, in prospettiva, anche oltre il welfare. L’acquisizione di BitQ è il primo tassello di un progetto più ampiio.

Nella foto da sinistra Giancarlo Enrietti e Bruno Caviglioli