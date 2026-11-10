TME Group e RS Italia: partnership che accelera l’industria

Nei progetti industriali più complessi, il vantaggio competitivo dipende dalla capacità di trasformare requisiti tecnici rigorosi in soluzioni affidabili, consegnate nei tempi richiesti. È il risultato ottenuto da TME Group e RS Italia nella realizzazione di due avanzate stazioni di collaudo destinate a un importante contesto industriale internazionale.

Per TME due stazioni di test personalizzati

TME Group, azienda campana specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi elettronici, assemblaggi elettromeccanici e soluzioni di test, ha affrontato una commessa particolarmente sfidante. Il progetto prevedeva la progettazione, l’approvvigionamento, l’assemblaggio e la consegna di due stazioni di test personalizzate. Tutte le attività dovevano essere completate in appena 14 settimane, rispettando anche rigorosi processi di validazione e controlli intermedi.

Una collaborazione strategica oltre il tradizionale rapporto cliente-fornitore

Per rispondere alle esigenze della gara, TME Group ha scelto di consolidare la collaborazione con RS Italia, trasformando una relazione commerciale in una partnership strategica.

«Per questo progetto abbiamo operato come unico punto di riferimento per l’intera fornitura strumentale». Spiega Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia (foto a destra). «Abbiamo coordinato prodotti, marchi e produttori diversi, inclusi componenti fuori catalogo e soluzioni personalizzate. Questo approccio ha permesso di costruire inoltre un piano di approvvigionamento condiviso, monitorabile e allineato alle esigenze produttive».

Giuseppe Calcara, Operations Manager di TME Group

«Si trattava di una commessa strategica e particolarmente complessa. L’elemento più critico era il lead time. Il cliente richiedeva tempi certi e molto ridotti. Per questo servivano processi di approvvigionamento estremamente accurati». Il contributo di RS Italia è stato determinante nella fase di gara e nell’esecuzione del progetto. Le competenze tecniche, le attività di sourcing e il supporto operativo hanno consentito di sviluppare una proposta altamente personalizzata e perfettamente aderente alle richieste del cliente finale.

Pianificazione integrata e lead time ridotto del 20%

Il successo dell’iniziativa, quindi, si è basato su un modello di pianificazione integrata. Le forniture sono state programmate in funzione dell’avanzamento delle attività progettuali e produttive. Monitoraggi settimanali e visibilità costante sugli arrivi hanno garantito il controllo dell’intero processo. Questo approccio ha generato un risparmio stimato del 20% nei tempi di approvvigionamento rispetto a una gestione tradizionale con fornitori multipli. Senza un coordinamento centralizzato, il lead time previsto avrebbe potuto estendersi da 14 a 18-20 settimane, con conseguenze rilevanti sul rispetto delle scadenze. «La partnership con RS Italia ci ha supportato in ogni fase del progetto», aggiunge Calcara. «Abbiamo costruito insieme un piano sostenibile e ne abbiamo verificato costantemente la fattibilità. È stato un approccio innovativo che ha prodotto risultati concreti».

Competenze tecniche e soluzioni su misura

La sfida non riguardava soltanto i tempi di consegna. Il progetto richiedeva anche l’individuazione di componenti specifici, configurazioni personalizzate e forniture non standard. «Abbiamo messo a disposizione competenze tecniche, capacità di sourcing e supporto operativo per costruire una soluzione completamente su misura», sottolinea Rottoli. «L’obiettivo era rispondere in modo puntuale a tutte le specifiche richieste dalla gara». La gestione centralizzata della supply chain ha inoltre garantito maggiore trasparenza verso il cliente finale. Lo stato di avanzamento del progetto è stato verificato anche attraverso audit programmati con cadenza quindicinale. Il progetto è stato completato nei tempi concordati e ha superato tutti i toll gate previsti. Un risultato che conferma il valore di una collaborazione fondata su pianificazione condivisa, competenze specialistiche e fiducia reciproca.

L’iniziativa riflette la visione industriale promossa dal CEO di TME Group, Aniello Stellato, il cui supporto è stato determinante per il successo della commessa. I risultati ottenuti aprono ora la strada a nuove opportunità di sviluppo congiunto tra TME Group e RS Italia. Tra queste, anche possibili forniture alternative basate su prodotti RS PRO da sottoporre ai processi di omologazione dei clienti finali.