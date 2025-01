Titoli di Stato britannici in crisi: rendimenti alle stelle

I titoli di Stato britannici, chiamati gilts, stanno vivendo un momento difficile. I loro rendimenti, cioè il guadagno che gli investitori ottengono acquistandoli, sono saliti ai massimi dalla crisi finanziaria del 2008. Anche la Sterlina britannica sta soffrendo, perdendo valore rispetto al Dollaro statunitense.

Ma cosa sta succedendo?

Negli ultimi mesi, i mercati finanziari globali hanno visto un calo generale dei prezzi delle obbligazioni, ma i gilts britannici sono stati colpiti più duramente. Questo perché il Regno Unito sta affrontando una serie di problemi economici e politici. L’inflazione, sebbene leggermente diminuita, rimane un problema, soprattutto per i servizi, e questo potrebbe limitare la capacità della Banca d’Inghilterra di abbassare i tassi di interesse. Inoltre, il debito pubblico è salito al 98% del PIL, lasciando al governo poco spazio per manovre fiscali.

Niente aumento delle tasse. Promesso!

Il governo, guidato dal Cancelliere Rachel Reeves, ha promesso di non aumentare le tasse e di rispettare regole fiscali rigorose. Tuttavia, questo potrebbe significare tagli alla spesa pubblica, che rischiano di rallentare ulteriormente la crescita economica, già più debole rispetto ad altri paesi sviluppati.

Intanto, gli investitori preferiscono il Dollaro statunitense alla Sterlina

I titoli di Stato americani offrono rendimenti simili a quelli britannici, ma con prospettive economiche più rosee. Questo ha portato a un calo della fiducia negli asset britannici, come dimostra l’indice PAIN di Citi, che misura il posizionamento degli investitori: da novembre scorso, l’indice è crollato da -35 a -75, segnando un forte pessimismo verso la Sterlina.

Nonostante questo scenario preoccupante, c’è una speranza

Se i rendimenti continuano a salire, potrebbero attirare nuovi investitori in cerca di guadagni a lungo termine. Inoltre, se l’inflazione si stabilizza e la fiducia nei mercati britannici torna a crescere, il Regno Unito potrebbe evitare conseguenze finanziarie gravi. Tuttavia, per riprendersi, il paese dovrà dimostrare di avere un piano credibile per rilanciare la crescita e gestire il debito pubblico.