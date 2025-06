THMR amplia il team della consulenza legale

Lo studio legale THMR, con sedi a Milano e Roma, prosegue il suo percorso di crescita e specializzazione. Entrano infatti nello studio nuovi professionisti in due aree chiave: Diritto penale e Diritto del lavoro.

L’Avv. Davide Luigi Ferrari (foto a destra) è stato nominato Responsabile dell’area Penale. Porta la sua vasta esperienza nei reati legati alle professioni sanitarie, alla sicurezza sul lavoro e alle violazioni contro la Pubblica Amministrazione. Cultore della materia e membro della Società Italiana di Criminologia, ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano. E ha pubblicato importanti testi sulla responsabilità medica.

L’Avv. Francesca Capaccio, (immagine di apertura) già Responsabile dell’area Diritto del lavoro, vede il proprio team rafforzato con l’ingresso di nuove risorse junior. Specializzata in diritto previdenziale e del lavoro, offre consulenza sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, garantendo assistenza in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Filippo Martini, socio fondatore di THMR

“Questa operazione conferma il nostro impegno nel fornire una consulenza legale ancora più qualificata e completa ai clienti”.

Chi è THMR

Lo studio THMR è uno dei più autorevoli punti di riferimento in diritto commerciale, assicurativo, sanitario e welfare, e si distingue per l’elevata competenza dei suoi professionisti. L’organico, oltre ai soci fondatori, conta un team specializzato, supportato da una rete di corrispondenti nazionali e internazionali. Oltre che da esperti in settori strategici come antiriciclaggio, privacy e cybersecurity.

Con questa evoluzione, THMR rafforza la propria posizione sul mercato legale, offrendo consulenza su misura per le esigenze più complesse e articolate del panorama giuridico.