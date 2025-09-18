The Bologna Gathering 2025: investitori globali e startup italiane insieme

The Bologna Gathering (TBG) torna per la sua terza edizione il 17 e 18 settembre, confermandosi evento strategico per l’ecosistema dell’innovazione europeo. E’ sostenuto da CTE COBO e fondato da ART-ER, Comune e Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna. Riunisce oltre 300 decision maker tra investitori, corporate e startup da tutto il mondo.

Oltre 39 miliardi di euro i capitali gestiti, i fondi di Venture Capital e Private Equity presenti – tra cui BlackRock, White Star Capital, Eight Roads, Balderton Capital e Northzone. Puntano a investire nelle eccellenze tecnologiche italiane, a partire da quelle emiliano-romagnole. Tra le operazioni simbolo: Namirial (exit da 1,1 miliardi) ed Exein (round da 70 milioni, record italiano 2025).

The Bologna Gathering hub europeo per l’innovazione

Bologna si conferma quindi nodo centrale della Data Valley europea, grazie a poli come il DAMA Tecnopolo e l’IT4LIA AI Factory, asset chiave per la nascita di nuove startup in ambito AI. Attesi investitori da Europa, America e Asia, insieme a founder di “unicorni” e scaleup come D-Orbit, Satispay e Domyn.

Collaborazione pubblico-privata

L’evento è frutto di una sinergia tra istituzioni e imprese: prodotto da Cubbit e StartYouUp, con FNDX come premium sponsor e il supporto di BBS Bologna Business School, G-Factor, Intesa Sanpaolo, Gianni & Origoni, Gellify e altri partner strategici.

Location e programma

Il Gathering si apre alla Salaborsa il 17 settembre, prosegue il 18 nel nuovo campus della Bologna Business School e si conclude con una cena di gala a Palazzo De Rossi. Tra gli speaker: Alec Ross, Laurens Groenendijk, Elena Moneta, Massimiliano Pellegrini, Gianni Cuozzo, Pierluigi Paracchi e Francesco Ubertini.

“Bologna è ormai riconosciuta come motore strategico dell’innovazione europea,” ha dichiarato Matteo Lepore, Sindaco di Bologna. “The Bologna Gathering è l’occasione per accelerare la crescita delle startup italiane e valorizzare il nostro territorio,”. Ha detto Marina Silverii, Direttrice operativa di ART-ER.