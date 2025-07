Temporary Manager per PMI: il 23 luglio alla Camera Deputati

Mercoledì 23 luglio alle ore 17.30, nella sala stampa della Camera dei Deputati – diretta sulla web tv della Camera – sarà presentata la proposta di legge che introduce incentivi fiscali per le PMI. PMI che si avvalgono di un temporary manager: una figura professionale qualificata e temporanea, capace di guidare l’azienda in fasi critiche, di riorganizzazione o sviluppo strategico.

L’iniziativa nasce da una proposta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che da anni promuove l’adozione di pratiche consolidate in Europa per affrontare con competenza e flessibilità i momenti di transizione aziendale.

Interverranno all’evento l’On. Letizia Giorgianni (prima firmataria della proposta), il presidente dell’Unione Francesco Cataldi (nella foto). E inoltre i deputati Galeazzo Bignami, Ylenja Lucaselli, Marta Schifone e Gianluca Caramanna, tutti di Fratelli d’Italia. A moderare sarà la giornalista Simona D’Alessio.

Fondata nel 1966, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili rappresenta i professionisti under 43 del settore. Promuove la crescita etica, culturale e professionale della categoria. Con oltre 100 Unioni Locali e circa 10.000 soci, l’Unione è un interlocutore attivo e riconosciuto dalle istituzioni. E’ impegnato nella formazione continua, nella tutela della professione e nella valorizzazione del ruolo del commercialista come motore di innovazione e sviluppo.

La proposta di legge mira a incentivare l’impiego del temporary manager con crediti d’imposta fino al 30% per micro e piccole imprese. E al 20% per le medie imprese, favorendo così una gestione più strategica e flessibile. Un passo concreto per rafforzare il tessuto produttivo italiano e valorizzare le competenze dei professionisti.