Telepass sale a bordo di Autolinee Toscane

Telepass e Autolinee Toscane inaugurano una collaborazione che punta a rendere gli spostamenti in città – e fuori città – molto più fluidi, moderni e sostenibili. Una partnership che porta nell’ecosistema Telepass l’intero trasporto pubblico su gomma della Toscana. Consente a cittadini e turisti di acquistare i biglietti direttamente dall’app, senza stress e senza dover cercare rivendite o macchinette automatiche.

Autolinee Toscane: attenzione verso i consumatori

L’accordo nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare le persone verso abitudini di mobilità più consapevoli, riducendo l’impatto ambientale e semplificando ogni fase del viaggio. E la Toscana, con le sue 965 linee, oltre 24 mila km di rete e più di 37 mila fermate gestite da Autolinee Toscane, diventa un territorio per mostrare quanto la tecnologia possa migliorare la vita quotidiana.

Grazie all’integrazione nell’app Telepass, chiunque potrà acquistare biglietti urbani ed extraurbani per tutte le città della regione, da Firenze ai piccoli centri. Un’unica piattaforma, un’unica esperienza, infinite possibilità di movimento. Il tutto sostenuto da URBANNext (URBI), la società del Gruppo Telepass che distribuisce servizi di mobilità in 42 città italiane e che amplia la propria offerta grazie a questa collaborazione.

La logica è quella della Mobility-as-a-Service

La logica quindi è quella della Mobility-as-a-Service. Mettere l’utente al centro, offrirgli soluzioni su misura, permettergli di passare dall’auto al bus, dal treno al taxi, con la stessa semplicità con cui si apre un’app. Telepass sta investendo da anni in questa direzione. Ha ampliato la propria presenza sul territorio e collabora con le amministrazioni locali per rendere gli spostamenti più veloci, intuitivi e sostenibili. L’ingresso della Toscana si aggiunge ai servizi già attivi per il trasporto pubblico di Milano, Roma, Torino, Venezia e Campania.

Ridurre i tempi di spostamento

Secondo Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass questa integrazione rappresenti un passo avanti nella costruzione di un sistema di mobilità davvero fluido. Un sistema capace di rispondere alle esigenze di una società in continuo movimento. L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di spostamento, semplificare la vita delle persone e favorire scelte di mobilità più sostenibili.

Federico Germinario, Direttore commerciale e sistemi di Autolinee Toscane, evidenzia come questa collaborazione aggiunga un nuovo modo per acquistare i biglietti e viaggiare sui bus regionali. Un’opzione digitale che riduce l’uso della carta, semplifica l’accesso al servizio. E permette inoltre a chi arriva in auto nelle città toscane di proseguire il viaggio sui mezzi pubblici senza costi aggiuntivi. Per utilizzare il servizio basta avere un’offerta Telepass Sempre o Plus, scaricare l’app e selezionare il trasporto pubblico tra le icone disponibili. Da lì, il viaggio inizia con un tap.

Un ecosistema integrato di servizi

Telepass continua così il suo percorso di evoluzione, nato nel 2017 con l’obiettivo di creare un ecosistema integrato di servizi per la mobilità urbana ed extraurbana. Oggi offre soluzioni digitali per privati e aziende, investe in startup innovative e garantisce l’accesso ai propri servizi in tutta Europa. Autolinee Toscane, parte del gruppo internazionale Ratp Dev, gestisce dal 2021 l’intero trasporto pubblico su gomma della regione. Una realtà che ogni giorno muove migliaia di persone e che ora, grazie alla partnership con Telepass, diventa ancora più accessibile e digitale.