Telefono casa… Genertel e la nuova era delle assicurazioni digitali

Il mondo delle assicurazioni sta vivendo una trasformazione profonda e Genertel è tra le realtà che meglio interpretano questo cambiamento. Con il lancio della nuova Assicurazione Casa Genertel, la compagnia diretta del Gruppo Generali porta sul mercato un modello che supera la logica tradizionale delle polizze standardizzate.

In Italia la casa è un bene centrale nella vita delle persone, eppure…

Eppure i numeri raccontano una realtà sorprendente: pur essendo proprietarie dell’abitazione in cui vivono, molte famiglie non dispongono di una copertura adeguata contro danni e imprevisti. A questo si aggiunge il dato dei milioni di incidenti domestici che ogni anno generano costi imprevisti e spesso difficili da sostenere. È in questo contesto che Genertel ha scelto di intervenire con una soluzione capace di rispondere ai bisogni reali, offrendo protezione immediata e modulabile.

La nuova assicurazione casa nasce per essere costruita intorno alla persona

Non più pacchetti rigidi, ma una struttura flessibile che permette di scegliere solo ciò che serve davvero, dalle coperture contro eventi naturali ai guasti domestici. Fino ai servizi di assistenza attiva e alle protezioni dedicate agli animali o ai rischi digitali. Il tutto con un processo completamente online: preventivo immediato, attivazione in pochi minuti e gestione totale da smartphone, senza burocrazia e senza tempi d’attesa.

Fabio Moraldi, Responsabile P&C Insurance, Marketing & Digital Channels di Genertel

Moraldi ha spiegato bene la filosofia che guida questa evoluzione. La casa, ha ricordato, è uno dei beni più importanti per gli italiani e merita una protezione che sia semplice, accessibile e davvero su misura. È un cambio di paradigma che mette al centro l’esperienza dell’utente e la capacità della tecnologia di semplificare la vita quotidiana. Le assicurazioni digitali come quella proposta da Genertel rappresentano un passo avanti significativo. Permettono di avere tutto sotto controllo, di personalizzare la copertura in base al proprio stile di vita e di ricevere assistenza immediata in caso di necessità. È un modello che parla a proprietari e inquilini, a chi vive in città e a chi abita fuori, a chi cerca una protezione essenziale e a chi desidera una copertura completa.

In un mercato che cambia rapidamente, Genertel dimostra, quindi, che innovare significa ascoltare le persone e costruire soluzioni che rispondano alle loro esigenze reali. La nuova Assicurazione Casa è un esempio concreto di come la tecnologia possa rendere la protezione più vicina, più semplice e più intelligente. Una casa sicura, oggi, passa anche da qui.