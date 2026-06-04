Tecnoinox: con Riccardo Giacomini AD apre una nuova stagione:

Il passaggio di testimone alla guida di Tecnoinox segna un momento decisivo nella storia dell’azienda friulana. Da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento nella produzione di attrezzature professionali per la ristorazione. Con la nomina di Riccardo Giacomini ad Ad, l’impresa sceglie una continuità che non è semplice eredità familiare, ma un vero investimento sul talento interno. E inoltre sulla capacità di interpretare il futuro con competenza tecnica, visione internazionale e sensibilità industriale.

Tecnoinox è prewsente in 48 Paesi

Riccardo Giacomini porta con sé un percorso che unisce ingegneria, esperienza globale e una profonda conoscenza dell’azienda. La sua formazione tra Imperial College London, Toyota Motor Europe e Toyota Motor Corporation gli ha permesso di sviluppare un approccio rigoroso ai processi. E inoltre una cultura dell’efficienza e una padronanza delle tecnologie più avanzate, dal lean manufacturing agli strumenti di Computer‑Aided Engineering.

Negli anni alla guida della Direzione Tecnica ha già dimostrato cosa significa innovare. Ha introdotto soluzioni connesse tramite cloud, ottenuto certificazioni per mercati extra‑UE, accelerato l’automazione produttiva. Riccardo ha portato lo stabilimento nel pieno paradigma dell’Industria 4.0. Risultati che hanno contribuito a rafforzare la presenza dell’azienda in 48 Paesi e a superare i 20 milioni di euro di fatturato.

La nuova guida operativa giova a Tecnoinox su più livelli

In primo luogo, garantisce continuità strategica. Riccardo conosce l’azienda dall’interno, ne ha seguito l’evoluzione e ne condivide i valori fondanti, costruiti negli anni da Mario Giacomini. A quest’ultimo va il merito di aver trasformato una realtà artigianale in un marchio internazionale. Riccardo porta una visione industriale moderna, capace di coniugare tradizione e innovazione, qualità e sostenibilità, efficienza e attenzione alle persone. La sua dichiarazione lo conferma: formazione, condivisione, sicurezza e sostenibilità saranno le prime direttrici della nuova fase.

Per clienti, partner e mercati internazionali, questo cambio di leadership significa una Tecnoinox ancora più solida, più innovativa e più orientata alla crescita globale. Per i dipendenti, rappresenta un modello di guida che valorizza il lavoro di squadra e investe sulle competenze. Inoltre il settore della ristorazione professionale, può contare su un player che continua a evolvere senza perdere la propria identità.

Tecnoinox, nata nel 1984 e oggi forte di tre stabilimenti a Porcia, di una produzione annua di oltre 10.000 apparecchi e, inoltre, di un know‑how completo nel mondo della cottura professionale. Con Riccardo questa traiettoria appare quindi più chiara: crescere, innovare, consolidare la presenza globale e continuare a portare nel mondo la qualità della manifattura italiana.