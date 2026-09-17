Teads spinge l’advertising oltre la semplice attenzione

Finalmente — verrebbe da dire — il mercato si sta muovendo nella direzione giusta. Dopo anni in cui l’attenzione è stata trattata come una risorsa infinita, le aziende stanno riscoprendo il suo valore strategico. E Teads, sul palco del Connected Media Summit di Webranking, ha messo sul tavolo una verità che oggi non si può più ignorare: per essere ricordati, bisogna sorprendere.

La potenza della sorpresa un acceleratore cognitivo potentissimo

In un ecosistema dove ogni secondo è conteso da contenuti dodici volte più numerosi rispetto a dieci anni fa, la creatività non può più limitarsi a interrompere lo scrolling. Deve creare un momento inatteso, un piccolo shock positivo che cattura lo sguardo e lo trasforma in memoria. Francesca Galeone e Fabio Matteo lo hanno spiegato con chiarezza: la sorpresa è un acceleratore cognitivo potentissimo, capace di amplificare le emozioni fino al 400% e di imprimersi nella memoria in 1/125 di secondo.

Era ora che le aziende lo capissero

Perché mentre gli investimenti negli ambienti ad alta attenzione sono crollati dal 68% al 30% in dieci anni, oggi il 65% dei brand sta tornando a investire su News Brands e CTV. Non per nostalgia, ma perché questi ambienti generano il 40% di attenzione in più rispetto ai siti no‑news. Opportunità pura.

La sorpresa, però, non è solo un colpo di scena creativo

È una strategia. Può nascere da concept non convenzionali, humour, celebrity, rottura delle regole, co‑creazione, purpose. Può essere costruita attraverso formati innovativi, ambienti media ad alta attenzione, esperienze immersive. E può essere misurata. Ed è qui che entra in gioco la Predictive AI di Teads Studio. Una tecnologia che permette ai brand di capire prima dell’investimento quali elementi creativi hanno più probabilità di funzionare. Non più campagne basate sull’intuizione, ma su evidenze: quali frame catturano lo sguardo, quali elementi generano coinvolgimento, quali scelte aumentano la memorabilità.

Un esempio concreto?

La strategia “3D Everywhere” sviluppata per un leader globale del beauty. Partendo da asset standard, Teads ha creato esperienze immersive omnichannel basate su dati precisi.. Gli effetti 3D catturano fino al 40% di attenzione in più, e sulle HomeScreen delle CTV sono 29 volte più veloci nel catturare lo sguardo. Risultato: +9% di attenzione sui formati InRead e +7% di completion rate su CTV. Non estetica, ma performance.

Per Teads la direzione è chiara

– creatività che sorprende

– media ad alta attenzione

– Predictive AI che anticipa le scelte

– coerenza omnicanale

– misurazione rigorosa.